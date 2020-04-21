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KLab تنضم إلى منظمة الصحة العالمية وشركات ألعاب أخرى في حملة PlayApartTogether# لإيقاف انتشار كوفيد-19

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KLab تنضم إلى منظمة الصحة العالمية وشركات ألعاب أخرى في حملة PlayApartTogether# لإيقاف انتشار كوفيد-19 KLab تنضم إلى منظمة الصحة العالمية وشركات ألعاب أخرى في حملة PlayApartTogether# لإيقاف انتشار كوفيد-19

 أعلنت KLab Inc (سيتم الإشارة في الأسفل لكل من المركز الرئيسي: ميناتو، طوكيو & المدير التنفيذي: هيديكاتسو موريتا ب "KLab") بالتعاون بين الكثير من منتجي الألعاب حول العالم ومنظمة الصحة العالمية إعلان إطلاق حملة #PlayApartTogether. وهدف هذه الحملة هو منع مرض من الإنتشار أكثر وذلك من خلال اتباع دليل الصحة والسلامة في البقاء داخل المنزل.

مع تضخم تأثير مرض فيروس كورونا على العالم أجمعه، قررنا الانضمام إلى حملة #PlayApartTogether. بهذا القرار نريد دعم وحماية جميع اللاعبين وكل شخص حول العالم بتحفيزهم على البقاء داخل المنزل وذلك من خلال الفكرة التالية "ابقى في المنزل، حافظ على المسافة الجسدية مع الأخرين، ولنلعب معاً"

وقد شارك هيديكاتسو موريتا المدير التنفيذي لشركة KLab Inc. بكلماته الخاصة قائلاً: " نحن نتفهم أن الوضع ليس سهل عليكم مع انتشار مرض فيروس كورونا حول العالم، ولكن البقاء في المنزل هو فعل مهم جداً الآن لمنع انتشار المرض ولحماية كل من نحب. الألعاب هي أحد الطرق للاستمتاع بوقتك داخل المنزل. بدلاً من الخروج من المنزل يمكننا منع انتشار المرض من خلال البقاء في المنزل واللعب مع عائلتنا، أحبائنا وأصدقائنا. (#PlayApartTogether). ولقد قمنا بإعداد حملات داخل الألعاب لنساعدكم على التمتع بوقتكم. نحن ندعي لسلامة وصحة كل شخص حول العالم."

بالإضافة إلى ذلك قررنا القيام بالكثير من الحملات داخل الألعاب التي نقوم بإنتاجها وذلك ليستمتع اللاعبين بوقتهم داخل المنزل. التفاصيل لهذه الحملات سيتم إعلانها على الموقع الرسمي وصفحات التواصل الإجتماعية الرسمية لكل لعبة.

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