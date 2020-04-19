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نوع فحص جديد لكشف كورونا في الاردن

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نوع فحص جديد لكشف كورونا في الاردن نوع فحص جديد لكشف كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز:- قال مسؤول ملف كورونا في الشمال، عضو لجنة الأوبئة الدكتور وائل الهياجنة الأحد، إن اللجنة تنتظر نتائج فحوص 200 عينة أجريت خلال اليومين الماضيين في محافظة إربد، مؤكدا ظهور النتائج اليوم (الأحد).

وأضاف الهياجنة لـ "المملكة" أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت فحوص لكافة سائقي الشاحنات في المحافظة.

وبين أن النوع الجديد من الفحوص الذي سيتم استخدامه خلال الأيام المقبلة من نوع (IGG) يبين نسبة المناعة المجتمعية، لافتا إلى أن "هذه الفحص يعطي إشارة بأن الشخص قد أصيب بالفيروس قبل فترة، وتسطيع من خلاله معرفة عدد الأشخاص الذين الذين أصيبوا في المجتمع".

وأشار الهياجنة، إلى أنه "في حال أوجدت نتائج الفحص نسبة كبيرة من الشعب الأردني قد أصيب بالفيروس سابقا، يعني ذلك أن فتح المنشآت التجارية والأعمال لن يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسب الإصابة في الأردن لأن الشعب يكون محصن ضد الإصابة بالفيروس، أما إذا كانت نسبة الإصابة قليلة فإن فتح الأعمال التجارية يسهم بزيادة فرصة الإصابة بالفيروس".

"نسبة الإصابة بالفيروس في الأردن قد تكون 4 لكل 100 ألف مواطن نسبة للحالات التي جرى تشخيصها وهي نسبة قليلة وتكون أدق كلما تمت زيادة عدد الفحوصات"، وفق الهياجنة.

وبين أن "عدد الإصابات القليلة يجعل اللجنة أكثر حذرا في ظل فتح القطاعات التجارية وقرب حلول شهر رمضان ما يعني أننا مقبلون على أيام قد تكون الإصابات بها أكثر".

جي بي سي نيوز

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