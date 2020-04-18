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“الصحة العالمية”: ندعو كل الدول لتقوية أنظمتها لاكتشاف كورونا سريعًا

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“الصحة العالمية”: ندعو كل الدول لتقوية أنظمتها لاكتشاف كورونا سريعًا “الصحة العالمية”: ندعو كل الدول لتقوية أنظمتها لاكتشاف كورونا سريعًا

صرح الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية في تصريح لها، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المناطق التي من الممكن أن تستمر محافظة على معدلات الإصابة بها، مبنية على التقارير التي تصدر من خلالنا، واتصالنا بوزارة الصحة في منطقة شمال أفريقيا كلها.

 

 

وأكد الخولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اليوم”، المذاع على فضائية Dmc، أن الإجراءات التي تتخذ حتى الآن، فعالة وهناك المزيد من الإجادة والتحسين، ولكن ما جري حتى الآن، هي القدرة على الحد من انتشار .

 

 

وأضاف، أن المعدلات ما زالت في المنحنى المسطح، ولم نصل بعد إلى المنحنى السريع، كما حدث في دول أخرى تمني أن يستمر الوضع على ما هو عليه ونأمل أن يزيد الوعي المجتمعي، في دول شمال أفريقيا لضمان الوصول إلى معدل ثابت، وإلى أن تنتهي هذه الحالة.

المشرق نيوز

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