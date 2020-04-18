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منظمة الصحة العالمية تنصح بعدم تناول الفسيخ في شم النسيم

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منظمة الصحة العالمية تنصح بعدم تناول الفسيخ في شم النسيم منظمة الصحة العالمية تنصح بعدم تناول الفسيخ في شم النسيم

صرح الدكتور أمجد الخولي أستشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية في تصريح له، إن تناول الفسيخ والرنجة، ليس له علاقة بفيروس كورونا، ولكنه يتعلق بالصحة العامة، لأن كل عام يحدث عدد كبير من حالات تسمم الفسيخ، وتكون حالات شديدة، ونسب الوفيات عالية جدًا، وعلاجها مكلف، وليس متوافر بكل الأماكن، وبالتالي ننصح بتجنب الفسيخ.

 

وأكد الخولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اليوم”، المذاع على فضائية Dmc، أن تسمم الفسيخ من الأمراض الخطيرة جدًا، وتصل إلى 100%، إذا لم يجري العلاج بشكل سريع، وبالتالي بغض النظر عن وجود كورونا من عدمه، تجنب هذه المأكولات من الضرورة، لكنه لن يؤثر سلبًا أو إيجابًا على أنتشار ، الذي سيؤثر هو سلوكياتنا يوم شم النسيم.

 

 

وأضاف: أننا لا نريد إضافة عبء جديد على الأسرة المصرية، بالإضافة للعبء الموجود حاليًا.

المشرق نيوز

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