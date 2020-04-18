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الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2534

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الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2534 الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2534

صرح جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة بالجزائر، اليوم السبت في تصريح له، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 2534 حالة إصابة، و367 حالة وفاة.

 

 

وأكد فورار في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه جري تسجيل 116 حالة إصابة جديدة، و3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 894 حالة.

 

 

وتبين أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربًا، وجري فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

المشرق نيوز

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