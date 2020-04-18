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منظمة الصحة العالمية تؤكد أنه يمكن احتواء الفيروس

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منظمة الصحة العالمية تؤكد أنه يمكن احتواء الفيروس منظمة الصحة العالمية تؤكد أنه يمكن احتواء الفيروس

بحسب آخر إحصاءات لمصادر رسمية حول العالم، السبت، جرى تسجيل إصابة أكثر من 2,250,000 نصفهم في أوروبا، مع استمرار في حصاده والذي طال إلى الآن 193 دولة وإقليما حول العالم.

فيما جرى حصد أرواح 154188 إثر أسوأ أزمة صحية تواجه العالم الحديث كما وصفتها منتظمة الصحة العالمية.

وعلى الرغم من أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى في العالم إلا أن منظمة الصحة العالمية تؤك أنه يمكن احتواء الفيروس.

وأكدت عالمة بارزة في منظمة الصحة على كافة البلدان خاصة الأفريقية عدم التخلي عن الأمل في مكافحة تفشي الفيروس المستجد.

وقالت إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي المرض، و أضافت قائلة :”إن الاحتواء ممكن، لكنها ستكون معركة صعبة”.

المشرق نيوز

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