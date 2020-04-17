الأردن الأعلى في نسب التعافي عربيا

جي بي سي نيوز:- بلغ إجمالي عدد الإصابات في المنطقة العربية 29726 إصابة، وتسجيل 1095 وفاة، وتعافي 6026 مصاباً بنسبة 20% من إجمالي المصابين.

وبحسب قراءة أجرتها "هلا أخبار" لآخر إحصائيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في المنطقة العربية، وإجمالي عدد الإصابات والوفيات، ونسب المتعافين من إجمالي الإصابات، فقد كانت الأردن الأعلى في نسب التعافي على مستوى الوطن العربي.

واستندت القراءة على الموقع الرسمي لجامعة جونز هوبكنز المعني برصد آخر حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم و كذلك موقع "وورد ميتير" حتى الساعة الحادية عشر من مساء الأربعاء.

الأعلى والأقل إصابة بكورونا

أكثر الدول تسجيلاً للإصابات كانت المملكة العربية السعودية 5862 إصابة وبعدد وفيات بلغ 79، فيما تعافى 931 مصاباً وبنسبة 16% من إجمالي الإصابات، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بلغ إجمالي الإصابات فيها 5365 حالة، بعدد وفيات بلغ 33 شخصاً، فيما تعافى 1034 مصاباً بنسبة 19% من إجمالي الإصابات.

أما أقل الدول تسجيلاً للإصابة فكانت جزر القمر التي لم تسجل فيها حتّى مساء الأربعاء أيّة إصابة، تلتها اليمن والتي سُجل فيها إصابة وحيدة لا زالت تخضع للعلاج.

الأعلى والأقل عدداً في تسجيل الوفيات

أكثر الدول تسجيلاً للوفيات في المنطقة العربية، كانت دولة الجزائر والتي بلغ عدد الوفيات فيها 336 من أصل 2160 إصابة في البلاد، تلتها المغرب والتي سُجل فيها وفاة 229 حالة من عدد المصابين الإجمالي والبالغ عددهم 2024 إصابة.

أما أقل الدول العربية تسجيلاً لحالات وفاة كانت موريتانيا واليمن واللتان لم تسجلا أي وفاة، تلتها ليبيا والتي سجلت وفاة وحيدة من إجمالي الإصابات والبالغ عددها 35 إصابة.

الأعلى والأقل نسبةً في تسجيل الوفيات

أعلى الدول التي سجّلت وفيات على إثر انتشار فيروس كورونا من إجمالي عدد الإصابات، كانت دولتا الجزائر والسودان والتي توفي فيها 15.6% من إجمالي الإصابات المسجّلة في البلاد، تلتها لبنان والتي سجّلت وفاة 12.3% من إجمالي الإصابات.

وعن أقل الدول المسجّلة للوفيات نسبةً للإصابات كانت اليمن وموريتانيا واللتان لم تسجلا أي حالة وفاة، تلتها قطر والكويت والتي سُجل فيها وفاة 0.2% من الإصابات، ثم البحرين وعمان بنسبة 0.4% من إجمالي الإصابات.

الأعلى والأقل في نسب التعافي

أعلى الدول التي سجلت نسب تعافي المصابين من إجمالي الحالات المسجّلة، كانت الأردن والتي بلغ نسبة التعافي فيها 62% من إجمالي العدد المسجّل، تلتها العراق والتي سجلت نسبة تعافي بلغت 54%، ثم البحرين بنسبة 40%.

أما أقل الدول تسجيلاً لحالات تعافي فكانت اليمن والسودان واللتان لم تسجلا أي حالة تعافي لغاية مساء الأربعاء، ثم لبنان والتي وصلت فيها نسبة التعافي إلى 3% من إجمالي عدد الإصابات البالغ عددها 658 إصابة