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فيسبوك تضيف تفاعلات جديدة لإظهار الاهتمام في زمن كورونا

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فيسبوك تضيف تفاعلات جديدة لإظهار الاهتمام في زمن كورونا فيسبوك تضيف تفاعلات جديدة لإظهار الاهتمام في زمن كورونا

قالت شركة فيسبوك: إنها تعتزم إضافة رمز جديد إلى التفاعلات الحالية بهدف تمكين المستخدمين من التعبير عن الاهتمام والدعم، وذلك في ظل التزام الكثير من الناس بيوتهم لمواجهة جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، الأمر الذي زاد من استخدامهم للشبكة الاجتماعية للتواصل مع العائلة، والأصدقاء.

ويأخذ رمز الاهتمام والإشفاق Care شكل وجه يحتضن قلبًا، أو قلب نابض، وسيظهر إلى جانب التفاعلات الحالية: أعجبني، وأحببته، وهاهاها، وواااو، وأحزنني، وأغضبني. وبإطلاق رمز الرعاية الجديد، فإن يكون الأول منذ إطلاق التفاعلات الأخرى في عام 2015 لمنح الناس ردودًا أكثر تعاطفًا، وسرعة على المنشورات.

وبدءًا من الأسبوع المقبل، سيبدأ رمز الاهتمام في الظهور على تطبيق فيسبوك الرئيسي بشكل الوجه الذي يحتضن القلب، في حين سيظهر التفاعل الجديد على تطبيق التراسل (مسنجر) بشكل القلب النابض اعتبارًا من اليوم. ويمكن رؤية القلب الجديد بالضغط على التفاعل الموجود لتغييره، أو عن طريق إنشاء تفاعل جديد للدردشة.

وأشار متحدث باسم الشركة إلى الرموز التعبيرية الجديدة في وقت سابق اليوم في تغريدة نشرها عبر تويتر: “نأمل أن تمنح التفاعلات هذه الأشخاص طرقًا إضافية لإظهار دعمهم خلال أزمة #COVID19”. وأضاف: “نعلم أن هذا وقت غامض، وأردنا أن يتمكن الناس من إظهار دعمهم بطرق تتيح لأصدقائهم وعائلاتهم معرفة أنهم يفكرون فيهم”.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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