تحديد موعد مباراة مصر ضد توجو والاتحاد يطلب من الأمن حضور 50 ألف مشجع

قام اتحاد الكرة بإرسال خطابا إلى الجهات الأمنية في مصر، يطلب فيها أن يتم إقامة مباراة مصر ضد توجو والمقرر إقامتها يوم 26 مارس القادم ضمن الجولة الثالثة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، على استاد القاهرة، وذلك بحضور 50 ألف مشجع.

مباراة مصر ضد توجو

وقد قام اتحاد الكرة المصري بمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتحديد يوم 26 مارس القادم موعدا لمباراة الذهاب بين المنتخبين، وينتظر اتحاد الكرة رد الكاف ليتم اعتماد موعد المباراة بصورة رسمية.

استعدادات مصرية

كان المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري، قد استقر على يوم 26 مارس القادم موعدا لمباراة المنتخب الوطني مع منتخب توجو، وذلك قبل أن يتم إبلاغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالموعد، خاصة أن الكاف قد طالب بأن يتم حسم موعد المباراة.

ومن المقرر إقامة مباراتي مصر وتوجو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية، على أن يقوم الجانب التوجولي بتحديد موعد مباراة العودة ويقوم بإخطار الكاف به خلال الساعات القليلة القادمة.

وقد رفض حسام البدري أن يتم عمل مبارايات ودية خلال الفترة من 23 مارس القادم وحتى 31 من الشهر نفسه، وذلك نظرا لضيق الوقت بالإضافة إلى الخوف من الإصابات.