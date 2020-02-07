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وقاة الكاتب لينين الرملي بعد صراع مع المرض

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وقاة الكاتب لينين الرملي بعد صراع مع المرض وقاة الكاتب لينين الرملي بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا منذ قليل الكاتب الكبير لينين الرملي، وذلك بعد صراع دام طويلا مع المرض، ويعد الرملي من أشهر كتاب المسرح المهمين في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون المصري، وقد بدأ مسيرته الفنية بالعمل مع الفنان الكبير محمد صبحي، وقاما بتقديم عدد من المسرحيات التي تعد من روائع الأعمال الفنية.

لينين الرملي

ولد الكاتب الراحل في القاهرة 18 أغسطس عام 1945، وتخرج من معها الفنون المسرحية، وذلك بعد أن حصل على درجة البكالوريوس في النقد الأدبي، وقد بلغ عدد أعماله 60 عملا، قام خلالهم بالتعاون مع عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا في من أبرزهم فؤاد المهندس وسمير عانم وعادل إمام والرائع محمد صبحي.

قام لينين الرملي بكتابة أشهر المسرحيات التي لا تزال حاضرة في أذهاننا جيعا، ويتم عرضها بصورة متكررة في المناسبات، ومن أهمها سك ع بناتك لفؤاد المهندس ومسحية تخاريف ووجهة نظر لمحمد صبحي، كما قام الراحل بكتابة سلسلة أفلام بخيت وعديلة وهاللو أمريكا، بالإضافة إلى مسلسل سمير غانم الشهير حكاية ميزو.

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