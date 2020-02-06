النظام يواصل الاقتراب من مدينة إدلب شمالي سوريا

جي بي سي نيوز :- سيطرت قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بالطيران الروسي على 7 قرى جديدة في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، وباتت على بعد 8 كيلومتر من مركز مدينة إدلب.

وأفاد مراسل الأناضول في المنطقة أن الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة تتواصل في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي وفي ريفي حلب الغربي والجنوبي الواقعة جميعها ضمن منطقة خفض التصعيد.

وسيطرت قوات النظام منذ مساء أمس على 5 قرى شرق مدينة سراقب، وبذلك وصلت قوات النظام إلى بعد 8 كيلو متر من مركز مدينة إدلب.

وبحسب مصادر في المعارضة، فإن قوات النظام وحلفائه يسعون للسيطرة على بلدة سرمين جنوب شرق مدينة إدلب للتقدم أكثر باتجاه المدينة.

في السياق ذاته سيطرت قوات النظام على قريتين في ريف حلب الغربي التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما بلغ عدد النازحين بالقرب من الحدود السورية التركية مليون و677 ألف نازح.

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