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آبل تصلح ثغرة في macOS تكشف عن لقطات غير مشفرة للرسائل المشفرة

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آبل تصلح ثغرة في macOS تكشف عن لقطات غير مشفرة للرسائل المشفرة آبل تصلح ثغرة في macOS تكشف عن لقطات غير مشفرة للرسائل المشفرة

أطلقت شركة آبل الأسبوع الماضي الإصدار 10.15.3 من نظام التشغيل (ماك أ إس كاتالينا) macOS Catalina الذي جاء ليصلح ثغرة سمحت للمتسللين بقراءة بعض أجزاء الرسائل الإلكترونية المشفرة كما لو لم تكن مشفرة، وذلك بحسب الباحث الأمني (بوب جندلر).

وكان جندلر قد اكتشف الثغرة في شهر تموز/ يوليو الماضي فأبلغ آبل بها على نحو خاص، وذلك قبل أشهر من الإعلان عنها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن امتنعت عن إصلاح الثغرة.

ونقل موقع The Verge عن شركة آبل حينما نشر جندلر مقالة الإعلان عن الثغرة أنها كانت تعمل على إصلاح الثغرة في تحديث مستقبلي، وها هي الآن تطلق الإصلاح بعد نحو 3 أشهر. ويُرجح أن الثغرة أثرت على عدد صغير من المستخدمين، إذ عُثر على لقطات الرسائل الإلكترونية غير المشفرة في ملف قاعدة بيانات يُصعب إيجادها باستخدام اقتراحات المساعد الرقمي (سيري) Siri، ولا يمكن رؤية تلك اللقطات إلا تحت ظروف محددة للغاية.

يُشار إلى أن آبل لم تذكر إصلاح الثغرة في بيان إصدار تحديث macOS 10.15.3، ولكن بيان إصدار النسخ التجريبية من التحديث ذكر أن لقطات الرسائل الإلكترونية لن تظهر للمتسللين، مما يعني أن الشركة غيرت كيفية فهرسة الرسائل المشفرة من خدمة (آبل ميل) Apple Mail لمنع حدوث الثغرات كتلك التي اكتشفها جندلر.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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