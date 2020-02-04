غادة والى تتسلم مهام منصبها في الأمم المتحدة فى فيينا

قامت غادة والي باستلام منصبها الدولي في مدينة فيينا كوكيل للسكرتير العام ومدير تنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ومدير عام لمقر الأمم المتحدة في فيينا، حيث أن تم استقبال غادة والي استقبالي رسمي وعقدت اجتماع مع العاملين عقب وصولها، وفي يوم الثلاثاء من المقرر أن يستقبلها رئيس جمهورية النمسا لكي يرحب بها بمناسبة بدء عملها، كما أنه يستقبلها ايضا عمدة مدينة فيينا التي تستضيف المقر الأممي منذ حوالي 40 عاما، وقد كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام باستقبالها في فيينا قبل سفرها بعدة أيام لكي تستلم مهام منصبها الدولي.

دعم الرئيس السيسي لغادة والي:

قام الرئيس السيسي بالتأكيد على دعم مصر لدور الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وأكد أيضا على أهمية نقل وتبادل الخبرات في مكافحة الفساد والجريمة والإتجار في المخدرات والأعضاء والبشر، وقام بتهنئة الدكتورة غادة والي وتمنى لها النجاح في مهامها الجديدة، وقد تقدمة الدكتورة غادة والي بجزيل الشكر والتقدير للرئيس السيسي لتدعيمها وتشجيعها على مهامها الجديدة وعلى ثقته الكبيرة فيها لإتاحة الفرصة لها لخدمة الوطن على مدى 6 سنوات عملها وزيرة التضامن الاجتماعي.