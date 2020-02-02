الجغبير : صادرات الصناعة الاردنية للصين لم تتوقف

جى بي سي نيوز :- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن صادرات القطاع الصناعي الأردني للصين لم تتوقف رغم الإعلان عن وباء فيروس "كورونا".

وقال المهندس الجغبير، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن بعض المنتجات الصناعية الأردنية المتعلقة بمجال العناية الشخصية مثل المواد المطهرة والصابون المعقم بدأت بالتزايد في السوق الصينية خلال الفترة القليلة الماضية، ما يدل على جودتها العالية وتنافسيتها الكبيرة.

وعبّر المهندس الجغبير عن تفاؤله بأن يشهد العام الحالي مزيداً من الارتفاع في الصادرات الأردنية للسوق الصينية، خصوصاً الكيماويات والمطهرات، متوقعا استمرار وتيرة الصادرات من الأسمدة ومنتجات البحر الميت في النمو.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تطورت لتصبح الصين أكبر شريك تجاري واقتصادي للأردن؛ حيث بلغ معدل المستوردات الأردنية من الصين خلال السنوات من 2014 إلى 2018 ما يقارب 6ر2 مليار دولار، فيما بلغ معدل الصادرات الأردنية خلال الفترة نفسها 160 مليون دولار.

وبين المهندس الجغبير أن بعض المنتجات الصناعية الأردنية بدأت فعلياً بدخول السوق الصينية بشكل كبير خلال العام الماضي ومنها الصناعات الكيماوية والأسمدة ومنتجات البحر الميت ، وفق بترا .

وأوضح أن هذا أدى لارتفاع الصادرات الأردنية للصين خلال العشرة أشهر من 2019 بما نسبته 129 بالمئة لتصل إلى 170 مليون دولار مقارنة مع 74 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2018.

وشدد المهندس الجغبير على أن الغرف الصناعية تعمل بشكل وثيق مع السفارة الصينية لدى المملكة على تعزيز وجود المنتج الأردني في السوق الصينية كون المستهلك الصيني اختبر جودته وبخاصة بعد مشاركة الأردن كضيف شرف على معرض الصين الدولي للاستيراد العام الماضي.

ولفت الى توقيع اتفاقية مشتركة مع هيئة الاستثمار لافتتاح مكتب اقتصادي في شنغهاي الصينية لمتابعة العلاقات التجارية والاقتصادية بما فيها الاستثمار بين البلدين.