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الأرصاد تعلن عن تفاصيل طقس يوم غد الأحد 2 فبراير

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الأرصاد تعلن عن تفاصيل طقس يوم غد الأحد 2 فبراير الأرصاد تعلن عن تفاصيل طقس يوم غد الأحد 2 فبراير

خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعوا أن في يوم الأحد سوف يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، غائم أحيانا على الوجه البحري والقاهرة معتدل في النهار وشديد  البرودة في الليل وغائم أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، دافئ في النهار شديد البرودة في الليل على جنوب البلاد، وقد تكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح قد تكون معتدلة على كافة الأنحاء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فقد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.4 متر إلى 1.9 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فقد تكون معتدلة إلى مضطربة أي أن يكون الموج ارتفاعه من 1.8 إلى 2.3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد

  • القاهرة (18،9)
  • الإسكندرية  (19،10)
  • شبين الكوم (18،9)
  • طنطا (18،9)
  • دمنهور (18،10)
  • مطروح (17،9)
  • بورسعيد (19،11)
  • سيوة (18،5)
  • دمياط (19،11)
  • الزقازيق (19،9)

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