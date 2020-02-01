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نينتندو لن تطلق جهاز Switch جديد في عام 2020

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نينتندو لن تطلق جهاز Switch جديد في عام 2020 نينتندو لن تطلق جهاز Switch جديد في عام 2020

أوضحت شركة نينتندو أنها لن تطلق هذا العام نسخة جديدة من جهازها المحمول للألعاب سويتش Switch، وقال الرئيس التنفيذي، شانتارو فوروكاوا Shuntaro Furukawa، في مؤتمر صحفي: فيما يتعلق بجهاز نينتندو سويتش، فإننا نعتقد أنه من المهم توسيع قاعدة مستخدمي المنصة، مع ملاحظة أنه ليس لدينا أي خطط لإطلاق نموذج جديد من نينتندو سويتش خلال عام 2020.

وتأتي تصريحات رئيس شركة الألعاب العملاقة ومديرها التنفيذي بعد ظهور عدة تقارير خلال الأشهر الماضية تشير إلى أن نينتندو كانت تنظر إمكانية تصنيع نموذج Switch أكثر قوة مع نظام تشغيل محسن ووظائف قابلية الاستخدام يسمى نينتندو سويتش برو Nintendo Switch Pro.

وأشار تقرير صادر في شهر أبريل الماضي من صحيفة Nikkei إلى أن هذه النسخة المحسنة من النموذج لا تزال في مراحل التخطيط المبكرة.

وجاءت المعلومات بعد أن رفعت الشركة التي تتخذ من كيوتو مقراً لها توقعاتها لمبيعات Switch للعام المالي المنتهي في شهر مارس إلى 19.5 مليون وحدة مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 18 مليون وحدة.

وباعت نينتندو بالفعل 17.7 مليون وحدة في الأشهر التسعة المنتهية في شهر ديسمبر، مما رفع إجمالي مبيعات Switch إلى أكثر من 52 مليون وحدة منذ إطلاقها في عام 2017.

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وتركز الشركة في الوقت الحالي على الإصدارين الحاليين من منصة Switch، وهما النموذج الأساسي والنموذج المخفف Lite، وأصبحت Nintendo Switch ثالث أكثر منصة منزلية مبيعًا بالنسبة للشركة، متجاوزة منصة SNES القديمة، والتي تم تقديمها في عام 1990 في اليابان وباعت منها الشركة 49 مليون جهاز حول العالم.

وكان إطلاق منصة Nintendo Switch حاسمًا بالنسبة لتاريخ الشركة، بعد المبيعات المخيبة للآمال لجهاز Wii U، حيث أثبتت المنصة الجديدة شعبيتها الكبيرة لدى اللاعبين، وتجاوزت مبيعات Wii U بعد 10 أشهر فقط من طرحها للبيع.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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