أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
لقاءات مع بعض لاعبي التنس ورأيهم في تطبيق تقنية عين الصقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

إضافة ووردبريس مجانية لتأمين موقعك ضد الهجمات الإلكترونية

Google+ Print

يعتبر ووردبريس أشهر نظام إدارة محتوى للمواقع الإلكترونية؛ حيث تستخدمه 35% من مواقع الإنترنت في الوقت الحالي، ولكن بالرغم من هذا الانتشار الواسع إلا أن هناك جانب سلبي للمواقع التي تستخدمه حيث ترتفع قابليتها للاختراق وذلك لأن حصتها من استهداف القراصنة تكون أكبر كنتيجة طبيعية لكثرة عددها.

سنستعرض اليوم إضافة مهمة من إضافات ووردبريس، وهي إضافة Wordfence المتخصصة في تأمين المواقع التي تستخدم ووردبريس وحمايتها من محاولات الاختراق، كما تقوم بحجب عناوين IP المشبوهة.

Wordfence؛ هي إضافة عبارة عن (حائط ناري) Firewall ينتمى لفئة Endpoint حيث يتميز عن الحائط الناري السحابي (Cloud Firewall) بأنه لا يعمل كوسيط حماية خارجي بين الزوار وبين موقعك وإنما يعمل داخل موقعك ويستخدم خادم الاستضافة نفسه، ما يساعد في توفير طبقة حماية إضافية للحماية من الاختراقات الأمنية ومنع وصول أي برمجيات خبيثة لموقعك، ويُنصح بصفة عامة باستخدام النوعين كليهما من الحوائط النارية لزيادة التأمين.

إضافة ووردبريس مجانية لتأمين موقعك ضد الهجمات الإلكترونية

بحسب إحصائيات موقعها الرسمي  فقد ساهمت إضافة Wordfence في صد أكثر من 3 مليارات هجمة إلكترونية كانت تستهدف مواقع تستخدم ووردبريس خلال الثلاثين يومًا الماضية، كما قامت بحجب أكثر من 65 ألف عنوان IP مشبوه خلال الفترة نفسها.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يوجد إصدار مجاني من هذه الإضافة ويمكنك تحميله مباشرة من خلال البحث بكلمة Wordfence في قسم (الإضافات) Plugins الموجود بلوحة تحكم ووردبريس في موقعك، ثم تثبيت الإضافة، وتفعيلها.

يمكنك بعد تفعيل الإضافة القيام يعمل فحص كامل لموقعك للبحث عن أي ملفات ضارة وإزالتها، كما ستجد العديد من الإعدادات الأساسية والمتقدمة التي يمكنك تخصيصها وضبطها بما يناسبك.

وتشمل هذه الإعدادات آلية الحماية ضد هجمات تخمين كلمات السر، وكذلك تحديد عنوان بريد إلكتروني لاستقبال الرسائل التحذيرية، وتخصيص شروط إرسال هذه الرسائل إليك بحسب درجة الخطورة أو عدة عوامل آخرى.

إضافة ووردبريس مجانية لتأمين موقعك ضد الهجمات الإلكترونية

كما يوجد في إعدادات هذه الإضافة خيار رائع لتقليل استهلاك موارد الخادم أثناء قيامها بالفحص الدوري الروتيني لموقعك، حيث يتيح لك هذا الخيار إطالة فترة الفحص مع تقليل استهلاك موارد الخادم ما يساعد في منع إبطاء تحميل موقعك أثناء الفحوصات الدورية.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
سناب شات تطلق Bitmoji TV.. سلسلة رسوم متحركة أنت بطلها

سناب شات تطلق Bitmoji TV.. سلسلة رسوم متحركة أنت بطلها

هل يصمد Mate 30 Pro أمام الخدش والحرق والثني؟ (شاهد)

هل يصمد Mate 30 Pro أمام الخدش والحرق والثني؟ (شاهد)

جوجل تدعم رؤية النجوم والمجرات على تطبيق Google Earth المحمول

جوجل تدعم رؤية النجوم والمجرات على تطبيق Google Earth المحمول

هونر تطلق MagicWatch 2 في الإمارات

هونر تطلق MagicWatch 2 في الإمارات