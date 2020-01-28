تُعد مشكلة فقدان الصور من ذاكرة الهاتف واحدة من أكبر المشاكل التي قد تواجهها، وبغض النظر عن سبب الفقد سواء تم حذف تلك الصور عن طريق الخطأ، أو فقدها بسبب تحديث نظام أندرويد على الهاتف، أو أي سبب آخر، فهناك بعض الطرق التي تساعدك على استعادتها.

إليك 3 طرق لاستعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد:

1- من خلال خدمات التخزين السحابية:

تقدم معظم تطبيقات الخدمات السحابية، وتطبيقات الصور (بما في ذلك إنستاجرام) نسخًا احتياطيًا لصورك في الخلفية. إذا كنت قد قمت بتفعيل هذا الأمر على هاتفك فمن المحتمل ألا يتم حذف صورك؛ حيث لن يؤدي حذف صورة من معرض الصور على هاتفك إلى حذفها من خدمة النسخ الاحتياطي السحابي.

ولاستعادة الصور المحذوفة؛ ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى الخدمة وتنزيلها مرة أخرى. فعلى سبيل المثال في (صور جوجل) Google Photos؛ افتح الصورة واختر حفظ إلى الجهاز من القائمة. وإذا كنت تستخدم خدمة Dropbox حدد الصورة ثم اضغط على خيار (تصدير) Export؛ ثم اضغط على خيار (حفظ إلى الجهاز) Save to device.

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كما أنه إذا حذفت أي صور من النسخ الاحتياطي السحابي؛ يمكنك استعادتها من هناك بسهولة أيضًا، حيث إن معظم الخدمات السحابية تستخدم سلة المحذوفات التي تتيح لك استعادة أي ملف محذوف خلال فترة زمنية معينة.

إليك كيفية استرداد الصور المحذوفة في صور جوجل:

انتقل إلى تطبيق (صور جوجل) Google Photos.

اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات الموجودة في أعلي يسار الشاشة؛ ثم اضغط على خيار (سلة المحذوفات) Trash، حيث ستجد الصور التي حذفتها خلال آخر 60 يومًا.

اضغط مطولًا على كل صورة ترغب في استعادتها، سيظهر لك خيار (استعادة) Restore أسفل يمين الشاشة؛ اضغط عليه.

2- استعادة الصور المحذوفة من بطاقة SD:

إذا كنت لا تستخدم خدمات التخزين السحابي لأخذ نسخة احتياطية من صورك؛ فلم يعد أمامك خيار آخر سوى حفظها على بطاقة الذاكرة الخارجية SD الموجودة في هاتفك. حيث يمكنك توصيل بطاقتك بجهاز الكمبيوتر واستخدام برنامج لاسترداد الصور المحذوفة، طالما أنها غير مشفرة. ولكن لا توجد ضمانات بأنك ستنجح في استرجاعها مع هذا الخيار.

تبقى الملفات المحذوفة على بطاقة الذاكرة فقط حتى يتم كتابة بيانات جديدة فوقها، وبالتالي بمجرد أن تدرك أنك قمت بحذف الصور عن طريق الخطأ يجب عليك إزالة بطاقتك من هاتفك وعدم نسخ أو لصق أي ملفات عليها لمنع كتابة أي بيانات جديدة فوقها.

في حالة عدم وجود بطاقة ذاكرة خارجية في هاتفك؛ فلن تفيد هذه الطريقة. حيث لا يمكنك استخدام برامج الحاسوب لمسح وحدة التخزين الداخلية لهاتفك بحثًا عن الملفات المحذوفة؛ لأن نظام أندرويد لم يعد يستخدم بروتوكول USB Mass Storage القديم، وهذا هو السبب نفسه وراء صعوبة استرداد الرسائل النصية المحذوفة على هواتف أندرويد.

3- استعادة الصور المحذوفة من هاتف أندرويد خاضع لعملية Root:

إذا كنت لا تستخدم إحدى الخدمات السحابية لحفظ نسخة احتياطية من الصور، أو بطاقة الذاكرة فسيصبح من الصعب للغاية استعادة الصور المحذوفة من هاتف أندرويد. فبالرغم من إدعاء بعض التطبيقات عبر الإنترنت إمكانية ذلك، إلا أنه لا توجد طريقة لمسح وحدة التخزين الداخلية لهاتفك لاستعادة الملفات المفقودة ما لم يكن الهاتف خاضع لعملية Root.

إذا كانت الصور مهمة للغاية فيمكنك إجراء عملية Root لهاتفك ولكن هذا الخيار قد يتطلب منك محو بياناتك جهازك؛ وهذا يزيد بشكل كبير من احتمال كتابة بيانات جديدة فوق الصور المحذوفة وفقدانها إلى الأبد، لذلك لا نوصي بهذا الخيار خاصة وأنه قد يعرض جهازك للخطر بالإضافة إلى خروجه من الضمان.

ولكن إذا كان الهاتف خاضع لعملية Root من قبل حذف الصور، فلحسن الحظ ستكون العملية بسيطة.