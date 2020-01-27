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آبل قد تطلق حاسوب iMac مدمجًا في لوح زجاج منحنٍ واحد

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آبل قد تطلق حاسوب iMac مدمجًا في لوح زجاج منحنٍ واحد آبل قد تطلق حاسوب iMac مدمجًا في لوح زجاج منحنٍ واحد

قدمت شركة آبل طلبًا للحصول على براءة اختراع لتصميم طموح لحاسوب جديد من فئة (الكل في واحد) يدمج لوحة المفاتيح، والشاشة في لوح زجاجي منحنٍ واحد.

ويصف طلب براءة الاختراع – الذي كان موقع Patently Apple أول من رصده، وقدمته الشركة في شهر أيار/مايو 2019 – كيف يمكن بناء “منطقة الإدخال” و”منطقة الشاشة” الخاصة بحاسوب شبيه بحواسيب الشركة المكتبية (آيماك) iMac داخل سطح مستمر واحد، في حين أنه يمكن لبنية دعم خلفية الشاشة احتواء مكونات الحاسوب الأخرى.

ويُعتقد أن التصميم صادم لسببين، أولهما: أنه لم يسبق لشركة آبل أن استخدمت هذه الكمية من الزجاج في أي منتجاتها الحالية والسابقة. وثانيهما أن الشركة فكرت في دمج الحاسوب والعتاد، ولوحة المفاتيح، ولوحة التتبع معًا، مع الإشارة إلى أن طلب براءة الاختراع نص على أنه يمكن فصل لوحة المفاتيح حين الاستخدام.

ولأن التصميم غريب، فسيكون من المفاجئ أن يتحول الجهاز الذي أُطلق عليه في طلب براءة الاختراع “جهاز إلكتروني مع عضو إسكان زجاجي” Electronic Device with Glass Housing Member إلى منتج نهائي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركات التقنية حصلت في السابق على الكثير من براءات الاختراع التي لم تتحول إلى منتجات.

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