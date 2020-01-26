عادة ما يواجه الآباء والأمهات الكثير من الصعوبات أثناء السفر، حيث إن الكثير من الأطفال لا يستجيبون دائماً بشكل إيجابي لتغيير الروتين والبيئة المحيطة.

ولكن لحسن الحظ؛ هناك بعض الأدوات والأجهزة التي تُسهل عليك السفر مع الأطفال سواء على متن الطائرة أو بالقطار أو خلال الرحلات البرية.

إليك 4 أجهزة تسهل عليك السفر مع الأطفال:

1- جهاز Eufy SpaceView Baby Monitor:

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لا شك أن مراقبة الطفل الرضيع أمر مرهق وأثناء السفر يكون أكثر إرهاقًا؛ لذلك يعتبر نظام مراقبة الطفل الذي يقدمه جهاز Eufy SpaceView خيارًا مثاليًا، فهو يتكون من كاميرا يمكن تثبيتها بشكل مستقل، ويمكنها الدوران أفقيًا بزاوية 330 درجة ورأسيًا بزاوية 110 درجة، لذلك تستطيع وضعها في أي مكان تقريبًا في الغرفة.

بالإضافة إلى شاشة محمولة بمقاس 5 بوصات، وتحتوي على ميكروفون ومكبر صوت في اتجاهين حتى تتمكن من التحدث مع أطفالك. كما تأتي الكاميرا أيضًا مع وحدة استشعار لدرجة الحرارة لتحذيرك إذا أصبحت الغرفة باردة جدًا أو ساخنة جدًا.

لا يعتمد الجهاز على اتصال (الواي فاي)Wi-Fi، ولكن بدلاً من ذلك يقوم بنقل البيانات إلى وحدة محمولة عبر اتصال راديو FHSS. ومن السهل إعدادها، كما أنها تعتبر أكثر أمانًا وتسمح لك بمراقبة أطفالك حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

2- جهاز Jiobit لتتبع الموقع:

تتبع الأطفال أمر ضروري خاصة أثناء السفر؛ ولكن اختيار الجهاز المناسب الذي يدعم الكثير من الميزات لمتابعة الطفل طول الوقت قد يكون أمرًا صعبًا، لذلك فإن جهاز (Jiobit Location Monitor) يعتبر خيارًا مثاليًا بفضل أنه يدعم الاتصال عبر البلوتوث (Bluetooth) و(الواي فاي) Wi-Fi والبيانات الخلوية، وGPS لتعقب موقع الطفل لحظيًا اعتمادًا على ما هو متاح.

كما يدعم مقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX8 حيث يمكنك السباحة به، بالإضافة إلى سهولة تثبيته في ملابس الطفل، ويتميز التطبيق الخاص بالجهاز بسهولة الإعداد ويتيح تلقي الإشعارات بناء على موقع الطفل، مع ميزة geofence للجوال لتنبيهك عندما يتجول طفلك بعيدًا.

3- جهاز Fire HD 8 Kids Edition:

يعتبر جهاز Fire HD 8 Kids Edition من أمازون أحد أفضل الحواسيب اللوحية المتاحة للأطفال بفضل الميزات التي يقدمها والسعر المناسب، حيث يقيد الجهاز محتوى الأطفال حسب العمر، مما يعني أنك لن تقلق باستمرار حول مشاهدتهم لمحتوى غير لائق على يوتيوب.

كما يتضمن الجهاز أيضًا كتبًا مسموعة بحيث يمكن للطفل الذي يحب الاستماع إلى القصص العثور على ما يناسبه، كما إنه صغير الحجم ما يجعله سهل الحمل، ويدعم أيضًا وجود منفذ سماعة رأس التقليدي بمقاس 3.5 ملم.

4- جهاز Fire HD 10:

إذا كان طفلك يريد جهاز لوحي ذو شاشة أكبر فإن جهاز Fire HD 10 الجديد من أمازون يعتبر بديلًا رائعًا، حيث إنه يقدم أداءً أفضل بفضل المواصفات الأعلى، ويمتاز ببطاريته التي تدوم 12 ساعة.

كما أنه أول حاسوب لوحي من أمازون يضم منفذ شحن USB-C، ما يجعله سهل الشحن إذا كنت تستخدم بالفعل شاحن USB-C لهاتفك أو جهازك المحمول.