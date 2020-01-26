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الجيش السوري على بعد أقل من 500 متر من أكبر معقل لـ"النصرة" جنوب إدلب

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الجيش السوري على بعد أقل من 500 متر من أكبر معقل لـ"النصرة" جنوب إدلب الجيش السوري على بعد أقل من 500 متر من أكبر معقل لـ"النصرة" جنوب إدلب

جي بي سي نيوز :- أحرز الجيش السوري، اليوم السبت، تقدما ميدانيا جديدا جنوب إدلب حيث سيطر على قريتين وبات على بعد أقل من نصف كيلومتر من معرة النعمان، أكبر معاقل "جبهة النصرة" في المنطقة.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن وحدات من الجيش السوري طهرت بلدة تلمنس جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد من الإرهابيين، ولاحقت فلولهم باتجاه وادي الضيف وقرية معر شمشمة.

من جانبه، ذكر مصدر عسكري مطلع لـRT أن الجيش السوري سيطر، مساء السبت، على معر شمشمة بريف إدلب الجنوبي، لافتا إلى أن القوات الحكومية أصبحت على بعد أقل من 500 متر فقط عن مدينة معرة النعمان.

وفي وقت سابق من السبت قالت "سانا" إن الجيش السوري تمكن من تطهير عدة قرى وبلدات في منطقة إدلب لحفض التصعيد وتقدم باتجاه معرة النعمان وسط "انهيار في صفوف الإرهابيين".

وأوضحت وكالة "سانا" أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على بلدات وقرى كرسيان ومعر شمارين وأبو جريف وتقانة، بعد القضاء على "آخر بؤر الإرهاب فيها" بريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث حقق الجيش "تقدما جديدا باتجاه مدينة معرة النعمان"، أكبر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يتكون بالدرجة الأولى من مسلحي "جبهة النصرة" المصنفة إرهابية على المستوى الدولي، وذلك بعد "تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد".

المصدر: RT + وكالات

جي بي سي نيوز

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