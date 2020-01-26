مصر تعلن عن وقف استقبال السياح الصينيين بسبب فيروس ”كورونا“

قامت وزارة السياحة المصرية بالإعلان عن إيقاف جميع الرحلات المقبلة من الصين إلى جميع المطارات والمدن وذلك إجراء لتفادي والوقاية من دخول فيروس كورونا إلى البلاد، وتم إلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية إلى أجل غير محدد.

بيان وزارة السياحة

حيث أن قالت الوزارة في بيان إن

(الرحلات التي تم حجزها مسبقا ألغيت فور صدور القرار، بجميع المدن السياحية ومنها الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان تحديد)، وقد أوضح البيان أن ذلك سوف يؤثر بالسلب على حركة السياحة في مصر، حيث أن السياحة الصينية القادمة إلى مصر تمثل 10% من السياحة المصرية، وذلك في الوقت ذاته مع احتفالات رأس السنة الصينية، التي سوف تستمر حتى منتصف فبراير القادم.

وقد أضافت وزارة السياحة المصرية أن

(السائح الصيني مصنف ضمن أفضل الجنسيات الوافدة لمساهمته في إنعاش حركة السياحة، لكونه سائحا دائم التجوال ويزور أكثر من مدينة خلال إقامته، وإقباله على الرحلات البحرية والسفاري والرحلات الثقافية)

قد جاء قرار السلطات المصرية في وقت قد ارتفعت فيه حصيلة وفيات بسبب فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 64 شخص، فضلا عن إصابة 300 حالة جديدة، كما أن قد توفى 13 شخص في مقاطعة هوباي الصينية، وقد أكد أمس السبت الرئيس الصيني تشي جين بينج أن فيروس كورونا الجديد ينتشر سريعا، وأن الصين تواجه خطر كبير.