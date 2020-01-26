أخبار عاجلة

عوائد سندات اليونان تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها -
الرئيس الإيراني روحاني يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي فولودين -
معجبو كوبي يوقدون الشموع خارج ملعب أنجلوس ليكرز -
سعودي يمنح شابا سيارة مرسيدس لكرمه ورفضه بيع دراجته -
تمثال لمحمد صلاح في متحف الشمع بلندن -
انتظروا الحلقة قبل الأخيرة لمرحلة الصوت وبس من ‪#MBCTheVoiceKids ‬ السبت 8:30 مساء على #MBCMASR -
تاريخياً.. كيف تتفاعل الأسواق والاقتصاد في أوقات الفيروسات والأمراض المتفشية؟ -
حكومة الهند تحاول بيع حصتها في شركة الطيران المثقلة بالديون -
إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية -
بعد تحديه السيسي لأشهر، الفنان محمد علي يرفع الراية البيضاء ويعتزل السياسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. دليل مصر

مصر تعلن عن وقف استقبال السياح الصينيين بسبب فيروس ”كورونا“

Google+ Print
مصر تعلن عن وقف استقبال السياح الصينيين بسبب فيروس ”كورونا“ مصر تعلن عن وقف استقبال السياح الصينيين بسبب فيروس ”كورونا“

قامت وزارة السياحة المصرية بالإعلان عن إيقاف جميع الرحلات المقبلة من الصين إلى جميع المطارات والمدن وذلك إجراء لتفادي والوقاية من دخول فيروس كورونا إلى البلاد، وتم إلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية إلى أجل غير محدد.

بيان وزارة السياحة

حيث أن قالت الوزارة في بيان إن

(الرحلات التي تم حجزها مسبقا ألغيت فور صدور القرار، بجميع المدن السياحية ومنها الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان تحديد)، وقد أوضح البيان أن ذلك سوف يؤثر بالسلب على حركة السياحة في ، حيث أن السياحة الصينية القادمة إلى مصر تمثل 10% من السياحة المصرية، وذلك في الوقت ذاته مع احتفالات رأس السنة الصينية، التي سوف تستمر حتى منتصف فبراير القادم.

وقد أضافت وزارة السياحة المصرية أن

(السائح الصيني مصنف ضمن أفضل الجنسيات الوافدة لمساهمته في إنعاش حركة السياحة، لكونه سائحا دائم التجوال ويزور أكثر من مدينة خلال إقامته، وإقباله على الرحلات البحرية والسفاري والرحلات الثقافية)

قد جاء قرار السلطات المصرية في وقت قد ارتفعت فيه حصيلة وفيات بسبب فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 64 شخص، فضلا عن إصابة 300 حالة جديدة، كما أن قد توفى 13 شخص في مقاطعة هوباي الصينية، وقد أكد أمس السبت الرئيس الصيني تشي جين بينج أن فيروس كورونا الجديد ينتشر سريعا، وأن الصين تواجه خطر كبير.

دليل مصر

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
انتظرونا الليلة في الـ11 مساء وحلقة خاصة مع الدكتور حمدي السيد في "من مصر" على cbc

انتظرونا الليلة في الـ11 مساء وحلقة خاصة مع الدكتور حمدي السيد في "من مصر" على cbc

مواطن مصري ينقذ ابنته بأعجوبة من أسفل القطار

مواطن مصري ينقذ ابنته بأعجوبة من أسفل القطار

8 الصبح - سفارة مصر بالصين تنشئ مجموعة عمل لأبناء الجالية لمتابعة تطورات فيروس "كورونا"

8 الصبح - سفارة مصر بالصين تنشئ مجموعة عمل لأبناء الجالية لمتابعة تطورات فيروس "كورونا"

أجواء وكواليس ما قبل مباراة حرس الحدود وأسوان ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري المصري

أجواء وكواليس ما قبل مباراة حرس الحدود وأسوان ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري المصري