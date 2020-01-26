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جبران باسيل يتعرض لموقف محرج في دافوس

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جبران باسيل يتعرض لموقف محرج في دافوس جبران باسيل يتعرض لموقف محرج في دافوس

جى بي سي نيوز :- تعرض وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل إلى موقف محرج خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، الخميس، لدى سؤاله عن كيفية مجيئه إلى المنتدى على متن طائرة خاصة.

فأثناء مشاركة باسيل في ندوة حوار في المنتدى حول "عودة الاضطرابات (إلى العالم) العربي"، سألت مديرة الحوار الوزير السابق "كيف وصلت إلى هنا؟ هل أتيت على متن طائرة خاصة؟" فأجاب باسيل "لقد جئت على حسابي"، مضيفاً "أعرف أنّ الشائعات والأكاذيب لا تزال منتشرة لكن هذه هي الحقيقة. لم أصرف قرشاً من حساب الخزينة العامة!".

لكنّ محاوِرة باسيل لم تستكن إذ سألته "هل هذا يعني أنّ هذا من أموال الأسرة؟" فأجاب الوزير السابق "كلا، إنّها هدية.. لقد أتيت بدعوة إلى هنا".

وتدخلت سيغريد كاغ، وزيرة التجارة الهولندية المنسّقة الخاصّة السابقة للأمم المتحدة في لبنان، فقالت "عندما نكون في يُمنع علينا أن يكون لدينا مثل هؤلاء الأصدقاء".

وأصبح باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، وزيراً سابقاً بعد تشكيل حكومة جديدة في لبنان لكنّه لا يزال يعتبر أحد القادة السياسين البارزين كونه يرأس التيار الوطني الحر، الكتلة السياسية المسيحية الأبرز.

وأثار ظهور باسيل في المنتدى الاقتصادي العالمي، الخميس غضب منتقديه في لبنان، الذين يتهمونه بالفساد ويصفونه بأنه تجسيد لنظام ديمقراطي مصاب بالتيبس.

ووقع آلاف اللبنانيين على عرائض تطالب إدارة المنتدى بشطب باسيل من قائمة الضيوف المتحدّثين في المنتدى.

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات غير المسبوقة التي يشهدها لبنان ضد الطبقة السياسية ونال فيها باسيل حصّة الأسد من الانتقادات، قال الوزير السابق إنه يدعم الحركة الاحتجاجية، معتبراً إيّاها "إيجابية للغاية".

وأضاف "إنّهم يحتجون لأنهم فقدوا المال، هم ليسوا متحدّين على الإطلاق حول أي موضوع سياسي".

لكنّ الوزيرة الهولندية قالت إنّ "لبنان بلد أعاقه فساد على جميع المستويات"، مضيفة أنّ "النظام الطائفي المتحالف مع أمراء الحرب السابقين أخذ الدولة بأسرها رهينة".

المصدر : سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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