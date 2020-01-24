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تفاصيل العملية الجراحية التي قام بإجرائها الرئيس المصري السابق حسني مبارك

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تفاصيل العملية الجراحية التي قام بإجرائها الرئيس المصري السابق حسني مبارك تفاصيل العملية الجراحية التي قام بإجرائها الرئيس المصري السابق حسني مبارك

صرح علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أن والده قد قام بإجراء عملية جراحية يوم أمس الخميس، وأشار أن حالة والده مستقرة تماما.

تفاصيل عملية مبارك

وقد صرح فريد الديب محامي الرئيس السابق أن مبارك قد قام بعمل العملية في جناح خاص في المستشفى العسكري بالمعادي، وذلك داخل قسم جراحة المخ والأعصاب، وقام بالإشراف على العملية التي وصفت بالدقيقة خبير أجنبي بالتعاون مع عدد من الأطباء المصريين.

وأضاف الديب في تصريحاته أن حالة مبارك مستقرة تماما وأن درجة وعيه كبيرة وأجهزته الحيوية تعمل بكل ممتاز، وأشار الديب أن عائلة مبارك قد تلقت عدد كبير من الاتصالات الهاتفية مع عدد من الشخصيات الخليجية رفيعة الشأن للاطمئنان على صحته.

وأشار الديب أن الرئيس الأسبق قامت زوجته السيدة سوزان مبارك ونجليه علاء وجمال وأحفاده بمرافقته في الجناح المخصص له، وقد امتلأت المستشفى بالزهور المرسلة لمبارك.

يذكر أن الرئيس مبارك قد تنحى عن الحكم عام 2011 بعد مظاهرات ضخمة اجتاحت البلاد أرغمته على التنازل عن منصب رئيس الجمهورية.

دليل مصر

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