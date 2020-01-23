كيف يمكنك تأمين رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية؟

يعتبر إرسال الرسائل هو أكثر شيء نقوم به من خلال أجهزتنا الإلكترونية على مدار اليوم، ولكن هل تساءلت لمرة واحدة عن احتمالية اعتراض أحدهم لهذه الرسائل أو اختراق أجهزتك للإطلاع على أسرارك؟

تخيل لو كان المتسللون قادرين على رؤية كل ما تفعله عبر الإنترنت، والاطلاع على كل اسم حساب وكلمة مرور تكتبها. كل هذه البيانات تُنقل من خلال جهاز التوجيه (Router) المتصل به أجهزتك لذلك أول شيء يجب فعله هو التأكد من مدى قوة تأمينه.

فيما يلي كيفية تأمين رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي ترسلها يوميًا من أجهزتك:

يعتبر (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption هو أحد الدفاعات المهمة لحماية محادثاتك من قراءتها من قبل الآخرين؛ فحتى لو قام أحد المتطفلين باعتراض الرسائل، فلن يتمكن من رؤية أي شيء، لأن هذا التشفير يعني أن الرسائل تظل مشفرة، بغض النظر عمن يرسلها أو يستقبلها.

أولًا؛ خدمات البريد الإلكتروني المشفرة:

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صدق أو لا تصدق؛ خدمات البريد الإلكتروني الشهيرة مثل: (جيميل) Gmail و(ياهو) Yahoo لا توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف؛ يقول بعض النقاد إن السبب في ذلك هو أن شركات البيانات الكبيرة تريد أن يكون لديها القدرة على قراءة رسائلك.

إليك أبرز خدمات البريد الإلكتروني التي تدعم التشفير:

1- ProtonMail:

تعتبر خدمة ProtonMail خيارًا شائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن الخصوصية المطلقة بسبب اعتمادها على التشفير من طرف إلى طرف، ويقع مقر الشركة في سويسرا وهي دولة تشتهر بمعايير الخصوصية الخاصة بها، ويوفر ProtonMail إصدارًا مجانيًا بميزات محدودة، وآخر مدفوع به ميزات أكثر قوة.

2- Mailfence:

تعتمد خدمة Mailfence على شعار الخصوصية حق، وليست ميزة. وبالإضافة إلى ميزات الأمان والتشفير فإنها تقدم ميزة التوقيعات الرقمية حتى تضمن للمستلم أن بريدك الإلكتروني الموقع رقمياً قد تم إرساله بواسطتك أنت وحدك.

يمكنك تبادل رسائل البريد الإلكتروني بأمان تام مع مستخدمي Mailfence الآخرين، ولكن لا يمكنك إرسال رسائل مشفرة من طرف إلى طرف للأشخاص الذين لا يستخدمونها.

3- Tutanota:

Tutanota هي خدمة بريد إلكتروني مفتوحة المصدر وتدعم ميزة التشفير من طرف إلى طرف حتى مع مستخدمي خدمات البريد الإلكتروني الأخرى، ويمكنك أيضًا إنشاء كلمات مرور آمنة لعرض رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من Tutanota على خدمات أخرى، مثل: Gmail.

ثانيًا؛ تطبيقات المراسلة المشفرة:

تطورت تطبيقات التراسل بشكل سريع في السنوات الأخيرة، ولكن القليل منها يوفر تشفيرًا من طرف إلى طرف تمامًا مثل البريد الإلكتروني.

هناك العديد من تطبيقات التراسل المجانية، والتي توفر مستويات مناسبة من الأمان وأبرزها: