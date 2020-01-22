اتحاد الكرة يؤجل نهاية الدورى إلى يوليو القادم لهذا السبب

قام اتحاد الكرة بتأجيل نهاية مسابقة الدوري العام لهذا الموسم لتنتهي في أول يوليو القادم بدلا من منتصف يونيو كمان هو مقرر، ويرجع السبب في ذلك إلى تأجيل بعض مباريات الفرق التي ستقوم بالمشاركة في البطولات الأفريقية، وخاصة فريقي الأهلي والزمالك، ففي حالة وصول أحد الفريقين أو كلاهما إلى المباراة النهائي للبطولة سوف ينتهي الدوري العام في الأسبوع الأول من يوليو.

تأجيل نهاية الدوري العام

وقد يتسبب هذا التأجيل في تقليص الفترة الخاصة بالراحة والتي كان اتحاد الكرة ينتوي منحها إلى الأدنية بين مسابقة الدوري العام لهذا الموسم والموسم التالي، حيث كان من المقرر حصول هذه الأندية على أجازة شهر ونصف راحة، إلا أنه سوف يتم تقليل هذه الفترة إلى شهر واحد فقط.

يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أعلنت تأجيل مباراتي الزمالك والمصري والمقرر لها يوم 20 يناير، وكذلك مباراة الأهلي مع إنبي المقرر لها يوم 22 يناير، وذلك ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وقد جاء هذا القرار ضمن التعديلات التي قام الاتحاد الأفريقي مؤخرا، وقد ساهمت هذه القرارات الخاصة بزيادة الضغط على الأندية المصرية التي سوف تقوم بالمشاركة في البطولات الأفريقية، وذلك دعما للأندية المصرية التي ستقوم بالمشاركة في البطولات الخارجية، والتي تتصف المواقف فيها بالحساسية في هذه البطولات.