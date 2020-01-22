الحريري: رئاسة الحكومة أصبحت خلفي

وختم الحريري مؤكدا أن قراره بيده، داعيا إلى البحث عمن "سرق مفاتيح تأليف الحكومة وأقفل الأبواب على ولادتها".

وتجددت موجة الاحتجاجات في لبنان نهاية الأسبوع الماضي، وتحولت إلى أعمال عنف ومواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين.

واستقال الحريري في 29 أكتوبر الفائت، إثر احتجاجات شعبية اندلعت في 17 أكتوبر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

RT