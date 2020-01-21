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بعد غواتيمالا.. هندوراس تصنف حزب الله منظمة إرهابية

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بعد غواتيمالا.. هندوراس تصنف حزب الله منظمة إرهابية بعد غواتيمالا.. هندوراس تصنف حزب الله منظمة إرهابية

جي بي سي نيوز :- قال نائب وزير الأمن في هندوراس، اليوم الاثنين، إن حكومة بلاده أعلنت رسمياً تصنيفها لميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بأنها منظمة إرهابية.

كان أليخاندرو غياماتي، رئيس غواتيمالا أعلن اعتزامه تصنيف ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منظمة إرهابية، وهو تحرك سبق أن اتخذته الولايات المتحدة.

كما انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية بقرارها اعتبار "حزب الله" التنظيم اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "إرهابيا"، وقررت تجميد أرصدته وأصوله في المملكة المتحدة، بعدما استهدفت في مارس الماضي الجناح العسكري فقط.

ومنع القرار الجديد أي شخص من التعامل مع أي جهات مالية أو اقتصادية يملكها "حزب الله"، أو المشاركة في تمويل أي جهة تابعة له أو خدمتها. وأكدت وزارة الخزانة البريطانية في قرارها أن هذا الحزب اللبناني "نفى علانية وبنفسه التفرقة بين جناحيه العسكري والسياسي".

وبعد القرار، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دول العالم أجمع إلى اعتبار حزب الله منظمة إرهابية.

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جي بي سي نيوز

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