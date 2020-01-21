جارمين تطلق ساعة ذكية تركز على الخصوصية

أعلنت شركة جارمين Garmin عن Tactix Delta، وهي ساعة ذكية داعمة لنظام تحديد المواقع العالمي GPS مصممة وفقًا للمعايير العسكرية MIL-STD-810، مع عدسة من الياقوت مقاومة للخدش وحافة تشبه الماس المغلفة الكربون، وذلك مقابل 900 دولارًا.

وتشتمل Garmin Tactix Delta على ميزات الخصوصية المثيرة للاهتمام مثل وضع التخفي الذي يعطل تخزين ومشاركة الموقع بهدف توفير الخصوصية، بالإضافة إلى مفتاح يمحو كل ذاكرة المستخدم.

وتنضم ساعة Tactix من الجيل الرابع إلى تشكيلة ساعات Tactix من جارمين، وتقدم تصميمًا محدثًا بحجم شاشة 1.4 إنشًا، أي بزيادة قدرها 36 في المئة في مساحة السطح مقارنةً بنماذج Tactix السابقة، مما يجعلها تمتلك أكبر وجه ساعة مستديرة من جارمين.

وتتضمن الإضافات الأخرى دعمًا لتخزين الموسيقى مع إمكانية تنزيل ما يصل إلى 2000 أغنية، مما يتيح للمستخدمين مزامنة قوائم التشغيل من العديد من خدمات الموسيقى الأكثر شعبية دون الحاجة إلى هاتف، وحل الدفع عبر الإنترنت Garmin Pay وميزات جارمين الجديدة مثل PaceProTM و Power ManagerTM.

وإلى جانب وضع التخفي وميزات مفتاح الحذف الجديد، تحتوي Tactix Delta على وضع ثنائي الموضع فريد، والذي يعرض في وقت واحد مجموعتين من أنظمة الإحداثيات على شاشة واحدة للبيانات، ووضع Jumpmaster الذي يتتبع الأنشطة على ارتفاعات عالية مثل القفز بالمظلات والمزيد.

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وزودت الشركة الساعة مسبقًا بميزة الخرائط الطبوغرافية وميزات التنقل المتقدمة، بما في ذلك مقياس الارتفاع الجوي والبوصلة ودعم أنظمة الملاحة العالمية المتعددة للأقمار الصناعية.

وتتيح ميزة Power Manager للمستخدم التحكم في كيفية تأثير الإعدادات وأجهزة الاستشعار المختلفة على عمر البطارية، ويمكن للمستخدمين ضبط أوضاع توفير البطارية الخاصة بهم لتعطيل ميزات معينة وإطالة عمر البطارية.

ووفقًا للشركة، يمكن للمستخدمين الحصول على عمر بطارية يصل إلى 21 يومًا في وضع الساعة الذكية، وما يصل إلى 80 يومًا في وضع توفير البطارية، كما أن Tactix Delta متوافقة مع أجهزة جارمين الأخرى، بما في ذلك أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية مثل inReach Mini4.