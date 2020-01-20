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تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسيّة وغذائيّة في الاردن اعتباراً من شباط

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تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسيّة وغذائيّة في الاردن اعتباراً من شباط تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسيّة وغذائيّة في الاردن اعتباراً من شباط

جى بي سي نيوز  :- قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تخفيض الضريبة العامّة على المبيعات لـ76 سلعة أساسيّة وغذائيّة إلى النصف، اعتباراً من تاريخ 2020/2/1.
ويأتي القرار إنفاذاً لتعهّد خلال نقاشات مشروعيّ قانونيّ الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة الأسبوع الماضي، بتخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسيّة وغذائيّة.
وبحسب القرار، ستنخفض ضريبة المبيعات على السلع التي كانت تخضع لنسبة ضريبة (4 بالمئة) لتصبح (2 بالمئة)، فيما ستنخفض الضريبة على السلع التي كانت تخضع إلى نسبة ضريبة (10 بالمئة) لتصبح (5 بالمئة).
يشار إلى أنّ قرار تخفيض الضريبة شمل سلعاً أساسيّة كالألبان والأجبان، وأنواعاً من الخضار والفواكه، واللوازم المدرسيّة القرطاسيّة، والمعلّبات والحبوب وغيرها من المواد الغذائيّة.

جي بي سي نيوز

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