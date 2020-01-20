آيسر تطرح TravelMate P6 و TravelMate P2 للمحترفين

أعلنت شركة آيسر عن أحدث أجهزة الحاسوب المحمولة TravelMate P6 و TravelMate P2 للجيل الجديد من العملاء كثيري التنقل والمهتمين بأمان البيانات.

تأتي أجهزة الحاسب المحمولة ذات الأداء الفائق قياس 14 بوصة و15 بوصة مجهزة بمعالجات تصل إلى الجيل العاشر من Intel® Core™ i7، وتتوافق مع المعايير الأمريكية من الفئة العسكرية MIL-STD 810G US، كما تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 برو.

TravelMate P6

يمتاز جهاز TravelMate P6 الجديد بهيكل مصنوع من سبائك الألمنيوم والمغنيزيوم عالية الجودة، والتي تتفوق في القوة وخفة الوزن على سبائك الألمنيوم القياسية التي تكون بنفس السماكة، كما أن هذا التصميم يضفي على الجهاز لمسة جمالية أنيقة وعصرية.

يتميز الجهاز بسهولة حمله أثناء التنقل بفضل وزنه الذي يبلغ 2,4 رطل فقط “1,1 كغ” وسمكه الذي يبلغ 0,6 بوصة فقط “16,6 مم”، كما أن عُمر البطارية الذي يصل إلى 23 ساعة يتيح للمحترفين أن يواصلوا العمل خلال الرحلات الطويلة العابرة للقارات أو من خلال العمل ليومين كاملين أثناء التنقل دون الحاجة إلى إعادة الشحن، ويمكن شحن هذا الحاسوب المحمول فائق الأداء حتى 50% في أقل من 45 دقيقة.

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يوفر جهاز الحاسوب المحمول TravelMate P6 الحاصل على اعتماد Microsoft Teams صوتاً فائق الوضوح خلال مؤتمرات الفيديو، وذلك بفضل مجموعة مكونة من أربعة ميكروفونات تلتقط الصوت من على بُعد يصل إلى 6,5 قدم.

ويمثل جهاز TravelMate P6 ثمرة التعاون المشترك مع إنتل في إطار برنامج إنتل للابتكار الذي أطلق عليه رمز “Project Athena”، وقد اجتاز الاختبارات الصارمة لتحقيق أهداف تجربة البرنامج ومواصفات الأجهزة، وذلك لضمان أن يقدم الاستجابة المستمرة، والتشغيل السريع، وعمر البطارية التي يحتاجها الأشخاص من أجل التركيز في عملهم من أي مكان.

كما يوفر جهاز TravelMate P6، الذي يعمل بنظام التشغيل “ويندوز 10 برو”، مزايا أمان قوية للمساعدة في حماية البيانات، منها خاصية Windows Hello، وقارئ للبصمات موجود عند زر التشغيل، وكاميرا الأشعة تحت الحمراء التي تتعرف على الوجوه من خلال الخصائص البيومترية، وحين لا تكون الكاميرا قيد الاستخدام، يتم إغلاق باب الكاميرا لتعزيز الأمان.

وتوفر شريحة Trusted Platform Module “TPM” 2.0 المدمجة حماية لكلمات المرور ومفاتيح التشفير، ويتضمن برنامج Acer ProShield المحمل مسبقاً على الجهاز مجموعة من أدوات الأمان والتحكم التي تساعد في حماية البيانات الحساسة، بينما تسمح حزمة Acer Office Management لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بنشر سياسات الأمان ومراقبة الأجهزة عبر واجهة واحدة.

جهاز TravelMate P2

يتوافق جهاز TravelMate P2 مع المتطلبات المتنوعة والعصرية لعالمنا اليوم، حيث يُتوقع من الموظفين اكتساب مهارات متعددة والعمل في مواقع متنوعة.

صُمم جهاز TravelMate P2 ليوفر إمكانية اتصال فائقة، بحيث يكون خياراً موثوقاً للعاملين كثيري التنقل، حيث تضمن تقنية Intel Wireless Wi-Fi 6 802.11ax للمستخدمين تجربة اتصال لاسلكي أكثر سلاسة وبسرعات أعلى بثلاث مرات من تقنية Wi-Fi 5 802.11ac القياسية.

كما تريح إمكانية الاتصال بشبكات الجيل الرابع LTE عبر شريحة Nano SIM و eSIM المستخدمين من صعوبات البحث عن خطة اشتراك بالإنترنت محلية إذا لم تكن شبكات Wi-Fi متوفرة.

يمتاز جهاز TravelMate P2 بعمر البطارية المديد الذي يصل إلى 13 ساعة وهيكله المقاوم للصدمات، بالإضافة إلى توافقه مع المعايير الأمريكية من الفئة العسكرية MIL-STD 810G U.S، مما يسمح للمستخدمين بالعمل المتواصل طوال اليوم في مجالات متعددة من ظروف العمل.

تضمن شريحة Trusted Platform Module “TPM” 2.0 المدمجة الدخول الآمن وحماية بيانات الشركة، بينما توفر ميزات الأمان الإضافية، مثل قارئ بصمات الأصابع وخاصية Windows Hello، للمستخدمين تسجيل الدخول بأمان أكبر من خلال بصمات الأصابع أو التعرف على الوجوه.

يأتي جهاز TravelMate P2 بمعالجات تصل إلى الجيل العاشر من Intel® Core™ i7 مع بطاقة رسومات NVIDIA GeForce MX230 كتجهيز اختياري، للحصول على أداء فائق في عمليات الحوسبة ومعالجة الرسومات.

ويتميز الجهاز بمجموعة متعددة من المنافذ مثل VGA وHDMI وUSB من النوع C، بينما يمكن زيادة المنافذ المتوفرة بسهولة من خلال محطة الإرساء Acer USB Type-C.

السعر والتوافر

سيتوفر جهاز TravelMate P6 في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط اعتباراً من شهر فبراير، بأسعار تبدأ من 1,099 يورو.

سيتوفر جهاز TravelMate P2 في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط اعتباراً من شهر يناير، بأسعار تبدأ من 599 يورو.