أخبار عاجلة

جارمين تطلق ساعة ذكية تركز على الخصوصية -
كيف يمكنك استخدام تطبيق Your Phone لإجراء المكالمات من حاسوبك؟ -
صفقة اليوم.. احترف أدوات تحليل البيانات من مايكروسوفت مع خصم 98% -
هواوي تعلن عن قائمة الهواتف التي ستحصل على أندرويد 10 في الأسواق العالمية -
5 نصائح لتسريع أداء هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد -
مؤسس سناب شات يحب تيك توك ويتوقع تفوقه على إنستاجرام -
من مصر | وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل وقف إطلاق النار في ليبيا -
مساء dmc - د. عبدالله عثامنة: كيف تدخلت قطر وتركيا في الشأن الليبي وأمن ليبيا يعتبر من الأمن الدولي -
ملعب أون - لقاء مع ماهر جنينه محلل الكرة الإفريقية | الأثنين 20 يناير 2020 | الحلقة الكاملة -
قعدة الصحاب في الويك إند.. فيديو كوميدي من #يونس_ولد_فضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

مايكروسوفت تتيح لعب ألعاب Xbox عبر أجهزة أندرويد في المزيد من الدول

Google+ Print
مايكروسوفت تتيح لعب ألعاب Xbox عبر أجهزة أندرويد في المزيد من الدول مايكروسوفت تتيح لعب ألعاب Xbox عبر أجهزة أندرويد في المزيد من الدول

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الخميس عن فتح المجال لبعض مستخدمي منصة الألعاب (إكس بوكس) Xbox من الوصول إلى ألعابهم عن طريق الأجهزة المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وذلك عن طريق خدمة البث Xbox Console Streaming بنسختها التجريبية الحالية.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية في تدوينة: إنه يمكن لجميع مستخدمي منصة (إكس بوكس) المشتركين في برنامجها التجريبي Xbox Insider في الدول التي تدعم منصة (إكس بوكس ون) تجربة خدمة Xbox Console Streaming.

يُشار إلى أن قائمة الدول التي تُدعم فيها منصة (إكس بوكس ون) تشمل 42 دولةً، بما في ذلك: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية ، والإمارات العربية المتحدة.

وتتيح خدمة Xbox Console Streaming للمستخدمين لعب ألعابهم المثبتة على منصة (إكس بوكس ون)، بما في ذلك ألعاب (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass، على أجهزة أندرويد، بما في ذلك الهواتف، والحواسيب اللوحية.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن دعم الخدمة لمستخدمي Xbox Insider في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وقد وجدت نتائج شجعتها على اختبار الخدمة في المزيد من الدول.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يُشار إلى أنه يجب على الراغبين في اختبار خدمة Xbox Console Streaming امتلاك جهاز يعمل بالإصدار 6.0 والأحدث من نظام أندرويد، ويدعم تقنية بلوتوث 4.0. كما يجب توفر جهاز تحكم Xbox One Wireless، وحساب مايكروسوفت مع ملف على خدمة إكس بوكس.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

أبناء قبيلة الحويطات في السعودية يعترضون على ترحيلهم بسبب مشروع نيوم

أبناء قبيلة الحويطات في السعودية يعترضون على ترحيلهم بسبب مشروع نيوم

صادرات النفط السعودية في نوفمبر بأعلى مستوياتها خلال 11 شهراً

صادرات النفط السعودية في نوفمبر بأعلى مستوياتها خلال 11 شهراً