الارصاد: عدم استقرار جوي الجمعة

جي بي سي نيوز :- صرح مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني بان التحليلات للنماذج العددية في مديرية التنبؤات الجوية التابعة لدائرة الأرصاد الجوية الأردنية تشيرالى تأثر المملكة اعتباراً من ساعات ظهر يوم الجمعة القادم 17/1/2020 بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث يتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون خلال ساعات الليل غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية من المملكة؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتتحول االرياح الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً

واضاف المومني بان الاجواء ليوم السبت ستكون باردة بوجه عام وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول أمطار متفرقة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، تكون غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية من المملكة؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وقد يصحبها الرعد أحياناً، الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار.

واهاب المومني بالاخوة المواطنين اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة واماكن تشكل السيول واماكن تجمع المياه وان يتابعو التحديثات عن الحالة الجوية على موقع دائرة الأرصاد الجوية على شبكة الأنترنت www.jmd.gov.jo أو الأتصال على مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191 أو على موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK ، او عبر تطبيق تطبيق الهواتف الذكية JMDWEATHER

لذا تحذر دائرة الأرصاد الجوية طيلة تأثير الحالة الجوية من :

خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر.

خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة واماكن تجمع المياه.

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية الجنوبية والشرقية .

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.