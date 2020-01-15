أخبار عاجلة

بالفيديو : وسط انتشار أمني كثيف.. محتجون أمام مصرف لبنان في بيروت -
إليك المواصفات الكاملة لهواتف S20 و S20 Plus و S20 Ultra -
الأمطار الغزيرة تغرق أستراليا بعد أشهر من الحرائق -
فيسبوك تحظر شركة تحاول غسل أدمغة المستخدمين -
مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

نتائج مبشرة لاختراع أردني في مجال الطاقة الشمسية

Google+ Print
نتائج مبشرة لاختراع أردني في مجال الطاقة الشمسية نتائج مبشرة لاختراع أردني في مجال الطاقة الشمسية

جى بي سي نيوز :-  قال المخترع الأردني أيمن المعايطة، إن نتائج تقييم جهازه المبتكر لتكثيف الطاقة الشمسية، كانت إيجابية ومبشرة بعد إنهاء مرحلة التصنيع والتقييم النظري والمحاكاة، تمهيداً لإصدار تقرير نهائي بشأنه، والانتقال إلى مرحلة الإنتاج خلال العام الحالي.
وأضاف المعايطة، على هامش مشاركته بأسبوع أبو ظبي للاستدامة الذي انطلقت فعالياته، أمس الاثنين، أن الاختراع عبارة عن مُجمع للطاقة الشمسية على بؤرة أرضية ثابتة يمكنه الحصول على درجات حرارة تصل إلى أكثر من 1500 درجة مئوية، لتوليد الكهرباء، وتخزين الطاقة من خلال تسخين أحجار البازلت والسيراميك، وإعادة استخدامها كطاقة كهربائية بحيث يكون إنتاج الطاقة على مدار الساعة، كما أن هذا النظام يعتبر فريداً من نوعه؛ لأن النقطة البؤرية ثابتة على الأرض، بينما يدور القرص الشمسي حوله طوال اليوم. وكان المعايطة وقع العام الماضي مع معهد "مصدر" للطاقة الشمسية التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في دولة الامارات العربية المتحدة، اتفاقية تتضمن اختبار وتقييم كفاءة جهاز توليد وتخزين الطاقة الشمسية لإصدار تقرير بشأنه، وسط اهتمام كبير من شركات ومؤسسات عالمية عاملة في مجال الطاقة الشمسية ، وفق بترا . 
ولفت إلى أن نتائج الفحوصات على قطعة واحدة من أصل 16 قطعة يتألف منها الجهاز، أظهرت الحصول على درجة حرارة 650 درجة مئوية، دون أية معيقات فنية وهي نتائج مبشرة، خاصة وأن الجهاز يحتاج ربع مساحة الألواح الشمسية لإنتاج ذات كمية الكهرباء، وبكلفة أقل من النصف، إضافة إلى أن ميزة إنتاج الطاقة من خلاله يكون على مدار الساعة، وبكلفة تخزين تعد الأرخص بين مختلف وسائل التخزين المعروفة.
واختراع المعايطة مسجل في الولايات المتحدة الأميركية، و32 دولة أوروبية، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب 150 دولة حول العالم، ومغطى بأربع براءات اختراع.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو : وسط انتشار أمني كثيف.. محتجون أمام مصرف لبنان في بيروت

بالفيديو : وسط انتشار أمني كثيف.. محتجون أمام مصرف لبنان في بيروت

الرزاز : احالة 272 قضية إلى مكافحة الفساد العام الماضي

الرزاز : احالة 272 قضية إلى مكافحة الفساد العام الماضي

النواب الاردني يقر الموازنة العامة والوحدات المستقلة لعام 2020

النواب الاردني يقر الموازنة العامة والوحدات المستقلة لعام 2020

سوريا.. مقتل 10 مدنيين في قصف جوي للنظام على إدلب

سوريا.. مقتل 10 مدنيين في قصف جوي للنظام على إدلب