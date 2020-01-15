نتائج مبشرة لاختراع أردني في مجال الطاقة الشمسية

جى بي سي نيوز :- قال المخترع الأردني أيمن المعايطة، إن نتائج تقييم جهازه المبتكر لتكثيف الطاقة الشمسية، كانت إيجابية ومبشرة بعد إنهاء مرحلة التصنيع والتقييم النظري والمحاكاة، تمهيداً لإصدار تقرير نهائي بشأنه، والانتقال إلى مرحلة الإنتاج خلال العام الحالي.

وأضاف المعايطة، على هامش مشاركته بأسبوع أبو ظبي للاستدامة الذي انطلقت فعالياته، أمس الاثنين، أن الاختراع عبارة عن مُجمع للطاقة الشمسية على بؤرة أرضية ثابتة يمكنه الحصول على درجات حرارة تصل إلى أكثر من 1500 درجة مئوية، لتوليد الكهرباء، وتخزين الطاقة من خلال تسخين أحجار البازلت والسيراميك، وإعادة استخدامها كطاقة كهربائية بحيث يكون إنتاج الطاقة على مدار الساعة، كما أن هذا النظام يعتبر فريداً من نوعه؛ لأن النقطة البؤرية ثابتة على الأرض، بينما يدور القرص الشمسي حوله طوال اليوم. وكان المعايطة وقع العام الماضي مع معهد "مصدر" للطاقة الشمسية التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في دولة الامارات العربية المتحدة، اتفاقية تتضمن اختبار وتقييم كفاءة جهاز توليد وتخزين الطاقة الشمسية لإصدار تقرير بشأنه، وسط اهتمام كبير من شركات ومؤسسات عالمية عاملة في مجال الطاقة الشمسية ، وفق بترا .

ولفت إلى أن نتائج الفحوصات على قطعة واحدة من أصل 16 قطعة يتألف منها الجهاز، أظهرت الحصول على درجة حرارة 650 درجة مئوية، دون أية معيقات فنية وهي نتائج مبشرة، خاصة وأن الجهاز يحتاج ربع مساحة الألواح الشمسية لإنتاج ذات كمية الكهرباء، وبكلفة أقل من النصف، إضافة إلى أن ميزة إنتاج الطاقة من خلاله يكون على مدار الساعة، وبكلفة تخزين تعد الأرخص بين مختلف وسائل التخزين المعروفة.

واختراع المعايطة مسجل في الولايات المتحدة الأميركية، و32 دولة أوروبية، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب 150 دولة حول العالم، ومغطى بأربع براءات اختراع.