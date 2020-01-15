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آبل تطلق طرازًا أفقيًا من حاسوبها Mac Pro بزيادة 500 دولار

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آبل تطلق طرازًا أفقيًا من حاسوبها Mac Pro بزيادة 500 دولار آبل تطلق طرازًا أفقيًا من حاسوبها Mac Pro بزيادة 500 دولار

 بدأت شركة آبل اليوم إطلاق طراز جديد من حاسوبها الشخصي الباهظ الثمن (ماك برو) Mac Pro، ولكنه موجه للاستخدام كخادم، إذ إنه صُمم ليُوضع أفقيًا.

وكانت الشركة الأمريكية قد بدأت إطلاق الطراز الرأسي من الحاسوب منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي الطراز الجديد بالمواصفات ذاتها، ولكن تصميمه الأفقي زاد من سعره 500 دولار أمريكي، إذ يتوفر بسعر يبدأ من 6,499 دولارًا أمريكيًا.

ويأتي الخيار الأدنى من الحاسوب – الذي يتوفر بسعر 6,499 دولارًا أمريكيًا – مع معالج Intel Xeon W ثماني النوى بتردد 3.5 جيجاهرتز مع إمكانية رفعه إلى 4 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) 32 جيجابايت، وبطاقة رسوميات من نوع Radeon Pro 580X وبذاكرة 8 جيجابايت من نوع GDDR5، وذاكرة تخزين من نوع SSD بسعة 256 جيجابايت، وفأرة Magic Mouse 2، ولوحة المفاتيح Magic Keyboard with Numeric Keypad.

أما الخيار الأعلى سعرًا – الذي يبلغ سعره 52,048 دولارًا أمريكيًا – فهو يقدم معالجًا من نوع Intel Xeon W مع 28 نواة، وتردد 2.5 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 1.5 تيرابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 تيرابايت، وبطاقتي رسوميات من نوع Radeon Pro Vegan II Duo مع ذاكرة بسعة 64 جيجابايت.

هذا، ويأتي الحاسوب مع قضبان – تُباع بصورة منفصلة – تسمح بوضعه أفقيًا في خزائن الخوادم. هذا وما يفسر زيادة سعره بـ 500 دولار.

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ويمكن طلب الطراز الجديد من حاسوب (ماك برو) من الموقع الإلكتروني لآبل، على أن يبدأ الشحن اعتبارًا من مطلع شهر شباط/فبراير المقبل.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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