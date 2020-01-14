أخبار عاجلة

مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
AirPods Pro تعاني من تراجع أداء ميزة إلغاء الضوضاء -
آبل قد تضطر للتخلي عن كابل الشحن Lightning -
هواوي تجد بديلًا عن خرائط جوجل لهواتفها -
مبيعات Galaxy S10 تتفوق على S9 ولكن ذلك لم يكن كافيًا! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. دليل مصر

اتحاد الكرة يطلب إقامة مباراة الأهلى والزمالك 24 فبراير بالإمارات

Google+ Print
اتحاد الكرة يطلب إقامة مباراة الأهلى والزمالك 24 فبراير بالإمارات اتحاد الكرة يطلب إقامة مباراة الأهلى والزمالك 24 فبراير بالإمارات

قام اتحاد الكرة المصري بإرسال خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة الإماراتي، لطلب إقامة مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري، والتي من المحدد أن يتم إقامتها يوم 24 فبراير القادم في الإمارات، وتأتي هذه المباراة بعد أربعة أيام فقط من مباراة السوبر المحلى بين الأهلي والزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم 20 فبراير القادم على استاد محمد بن زايد، وينتظر اتحاد الكرة رد الجانب الإماراتي.

مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن يقوم بإدارة المباراة طاقم حكام أجانب، سوف تقوم لجنة الحكام في باختياره، ومن المقرر أيضا أن يتم تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما سوف تقام هذه المباراة وسط احتفالات بصورة جديدة بوجود مفاجأة فنية هامة سوف يتم الكشف عنها في المؤتمر الصحفي المقرر إقامته يوم الأربعاء القادم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة للإعلان عن كافة تفاصيل الحفل والمباراة.

وقد أكدت شركة بريزنتيشن والتي يرأسها منتصر النبراوي أنها تسعى لخروج مباراة السوبر المصري بصورة تليق بسمعة مصر وبشكل مميز كما هو معتاد.

دليل مصر

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - فريق المعجزات.. يمارس الكرة بقدم واحدة ويحلم بتمثيل مصر في البطولات العالمية

مساء dmc - فريق المعجزات.. يمارس الكرة بقدم واحدة ويحلم بتمثيل مصر في البطولات العالمية

الدوري المصري | الجمعة 17 يناير 2020 | الحلقة الكاملة

الدوري المصري | الجمعة 17 يناير 2020 | الحلقة الكاملة

حازم إمام: في حاجة في المصري مش مظبوطة.. وأسوان كان أفضل منه في مباراتهما معا

حازم إمام: في حاجة في المصري مش مظبوطة.. وأسوان كان أفضل منه في مباراتهما معا

مصر تستطيع - لأول مرة في مصر.. المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للسكري يعقد في فبراير

مصر تستطيع - لأول مرة في مصر.. المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للسكري يعقد في فبراير