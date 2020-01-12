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تعرف على الدراجة الكهربائية الشمسية Wello Family

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عرضت الشركة الفرنسية الناشئة Wello خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 دراجتها الثلاثية العجلات الكهربائية الشمسية عائلة ويلو Wello Family لتوضيح كيف يمكن للعائلات نقل الأطفال أو البضائع ببصمة كربونية أصغر بكثير من وسائل النقل التقليدية في الوقت الذي أصبح فيه من المهم للغاية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم.

وتجمع الشركة الفرنسية من خلال عائلة ويلو Wello Family بين الدراجة والسيارة، وهي مصممة لراكب بالغ مع راكب بالغ واحد أو طفلين في الخلف، بحيث إنها تعد أول مركبة شمسية مدنية متصلة من نوعها، وطورت الشركة هذه الدراجة لتكون حلًا ذكيًا للتنقل مخصصًا لعامة الناس، وهي مزودة بثلاث عجلات وبطارية كهربائية بمدى يصل إلى 100 كيلومتر يوميًا.

ويمكن إعادة شحن البطارية من التيار الكهربائي أو عبر الألواح الشمسية من الجيل الجديد على سطحها في يوم مشمس، ولضمان عملها في جميع الظروف، فإن الدراجة تتميز بخيارات الدفع المزدوج، بما في ذلك قوة الدواسة ومساعدة المحرك الكهربائي.

وتعني الدواسات الوظيفية أن المركبة هي دراجة من الناحية القانونية، وبالتالي فهي لا تتطلب رخصة قيادة أو تأمينًا أو فحصًا أو رسوم وقوف السيارات أو أيًا من التكاليف الأخرى والمتاعب المرتبطة بملكية السيارة.

وتعد الدراجة خفيفة الوزن وصغيرة الحجم، ويتحول المقعد الخلفي إلى صندوق، وتشير بيانات الشركة إلى أن الدراجة يمكنها حمل ما يصل إلى 800 لترًا أو 80 كيلوجرامًا من البضائع، وتساعد المحركات الكهربائية Wello Family على الوصول إلى سرعات تتراوح بين 25 و 40 كيلومترًا في الساعة حسب الإصدار.

ومن الناحية العملية، يمكن للدراجة السير ضمن مسار الدراجات، وبالتالي يتم تقديمها كحل مثالي للانتشار السريع دون عقبات في المدن الكبيرة، كما أنها ليست وسيلة نقل عملية فحسب، بل إنها صديقة للبيئة بنسبة 100 في المئة لأنها لا تصدر أي ثاني أكسيد الكربون على الإطلاق، ومع صغر حجمها، يمكنها الوقوف حتى في الأماكن الصعبة، مثل بين سيارتين، حيث يبلغ طولها 2.2 مترًا وعرضها أقل من متر واحد.

وتساعد تغطيتها على جعلها صالحة للاستعمال حتى في الطقس الممطر، وتحتوي دراجة الشحن Wello Family أيضًا على اتصال بلوتوث وتطبيق للهاتف المحمول خاص بها، والذي يوفر وظائف الترجمة والتشاور للاستخدام اليومي، ويتم تخزين بيانات الاستخدام في الوقت الفعلي في السحابة، ويمكن للمستخدمين الوصول إليها عند الحاجة.

يذكر أن الدراجة الثلاثية العجلات الكهربائية الشمسية Wello Family تأتي بسعر حوالي 8800 دولارًا أمريكيًا (أو أقل في حال التخلي عن الألواح الشمسية)، مما يجعل هذه التكلفة تشكل عقبة أمام تبني مثل هذه المركبة الكهربائية الصغيرة جدًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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