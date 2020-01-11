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  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. Al Nahar TV

مصر تؤكد أن بيان الخارجية الأثيوبية بشأن الإجتماع الوزاري سد النهضة بأديس أبابا تضمن مغالطات مرفوضة

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