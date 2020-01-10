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افتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية في البحر الأحمر
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:56 مساءً
أخر النهار | تامر امين قرر يتغلب على الشتاء ويستحمى وعينك ما تشوف الا النور.. تنبيه وتحذير مهم جدا
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:54 مساءً
الرئيس يفتتح قاعدة برنيس العسكرية الاضخم بالشرق الاوسط لتأمين مصالح مصر بالبحر الأحمر
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:54 مساءً
مباراة الزمالك والأهلي بدوري السوبر لكرة السلة
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:49 مساءً
الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة معتدلة رغم تأثير التعريفات الجمركية
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:44 مساءً
محدث..الذهب يربح 9 دولارات عند التسوية مع تراجع العملة الأمريكية
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:44 مساءً
شاهد.. ترامب ونائب الرئيس الصيني يوقعان اتفاقا تاريخيا لـ"إنهاء الحرب"
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:42 مساءً
مصر تبني قواعد المجد.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر | أخر النهار
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:40 مساءً
أبرز ردود فعل صحف تركيا واسرائيل وامريكا على المناورة قادر 2020 | أخر النهار
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:40 مساءً
تيسلا تحول حادثة كسر زجاج Cybertruck إلى قميص
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
أحمد علاء يكشف سر غيابه عن الساحة الفنية
فيديو
Mbc مصر
الجمعة 10 يناير 2020 09:22 مساءً
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