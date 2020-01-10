الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي لشهر يناير 2020عبر الشركة المصرية للإتصالات billing.te.eg - كافة أكواد شبكة المحمول

نتناول معكم زوار موقعنا “دليل مصر” الكرام كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2019 من خلال موقع المصرية للاتصالات، حيث اتاحت شركة المصرية للاتصالات الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً بواسطة الاسم وكذلك بواسطة الرقم، وسنوضح لكم خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي خلال السطور التالية.

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي

تكتسب الشركة المصرية للاتصالات الآلاف من العملاء وذلك نظراُ إلي سعي الشركة الدائم على توفير وتقديم العديد من الخدمات لعملائها، وتيسير عليهم عملية سداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي دون الحاجة للذهاب إلى مقر أو فروع الشركة .

كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي

أولا: يجب على العميل الضغط على الرابط الرسمي للشركة المصرية للإتصالات هنا.

ثانيا: سيتم انتقاله مباشرة إلى الصفحة الرئيسية، كما هو موضح بالصورة.

ثالثا:ادخل كود المحافظة ورقم التليفون.

رابعا: ثم الضغط على أيقونة أظهر الفواتير.

خامساً:انتظر بضع ثوان وستظهر لك الفاتورة الخاصة برقم التليفون الذي أدخلته أو اسم المستخدم.

أكواد شبكة المحمول