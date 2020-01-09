كيف يمكنك الإبلاغ عن الحوادث وحالة المرور عبر تطبيق خرائط جوجل؟

تعتبر (خرائط جوجل) Google Maps أحد الخدمات الأكثر استخدامًا في حياتنا اليومية، لذلك تحرص جوجل على دعمها بالعديد الميزات الجديدة باستمرار، ومنها الأدوات التي تعكس مساهمات المستخدمين في الوقت الفعلي حتى تتمكن من البقاء على اطلاع دائم على حالة الطريق عندما تكون خلف عجلة القيادة.

ومن أهم هذه الميزات إمكانية نشر تنبيه للسيارات التي معك على الطريق عن أي أمر مثل: حركة المرور البطيئة في منطقة معينة، والحوادث المرورية، وكاميرات رصد السرعة، وأعمال صيانة الطرق، وغيرها. لا شك أن هذه التنبيهات ستساعد في تجنب الوقوع في الكثير من المشاكل المحتملة أثناء التنقل، كما تعمل على توفير الوقت بتجنب الطرق التي قد يكون بها ازدحام أو حواداث.

فيما يلي كيف يمكنك الإبلاغ عن حوادث الطريق في خرائط جوجل؟

أولًا؛ الإبلاغ عن حادث:

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انتقل إلى تطبيق خرائط جوجل على هاتفك.

اكتب وجهتك لبدء التنقل؛ حيث لن تتمكن من الإبلاغ عن الحوادث إلا إذا كنت في وضع التنقل.

عندما تصادف حادث اصطدام على الطريق، أو ازدحامًا مروريًا في منطقة معينة، قم بالضغط على أيقونة فقاعة الدردشة الموجود بداخلها علامة زائد +.

اضغط على خيار (إضافة تقرير) Add a report.

اختر أحد الخيارات (اصطدام) أو (تباطؤ)، وستظهر رسالة تؤكد أنه جاري رفع هذه التقرير.

اضغط على خيار (تأكيد) Confirm. وبمجرد الانتهاء من رفع التقرير سيظهر لك رسالة بأن التقرير قد تم رفعه بنجاح.

تجدر الإشارة أنه مع تعدد البلاغات من المستخدمين سيتم نشرها للجميع على التطبيق مباشرة حتى يمكنهم تفادي هذا الطريق.

ثانيًا؛ إضافة تنبيه حول كاميرا مراقبة السرعة:

تعتبر ميزة إضافة تنبيهات حول وجود كاميرات لمراقبة السرعة من المزايا الهامة للسائقين، حيث تساعدهم في الالتزام بالسرعات المقررة وتجنب هذه الكاميرات على طول الطريق، ويمكنك إضافة أي كاميرا تقابلها على الطريق إلى تطبيق الخرائط من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق خرائط جوجل على هاتفك.

اكتب وجهتك لبدء التنقل، حيث لن تتمكن من إضافة كاميرات السرعة إلا إذا كنت في وضع التنقل.

عند مقابلة كاميرا على الطريق، اضغط على أيقونة فقاعة الدردشة الموجود التي تظهر في واجهة التطبيق.

اضغط على خيار (إضافة تقرير) Add a report.

اضغط على خيار speed trap.

ستظهر لك رسالة منبثقة تؤكد: (إضافة كاميرا سرعة إلى الخريطة) Adding speed camera to the map.

اضغط على خيار (تأكيد) Confirm.

عند المرور بالقرب من كاميرا مراقبة السرعة سينبهك التطبيق حول وجودها حتى يمكنك تخفيف السرعة.

يمكنك أيضًا الضغط على أي بلاغ يظهر على الخريطة حتى تعلم متى تم رفع هذا البلاغ، وما هو آخر تحديث تم فيه.