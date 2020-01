VIVE COSMOS خوذة الرأس الجديدة متوفرة في السعودية

أعلنت HTC VIVE اليوم عن مزايا ووظائف خوذة الرأس الجديدة VIVE COSMOS ومجموعة من المكافآت بمناسبة إطلاقها، ويعد Vive Cosmos أحدث نظام للواقع الافتراضي القائم على الحاسب الشخصي، ويأتي بتصميم سهل الاستخدام وقابل للتطور بمرور الوقت بفضل تصميم اللوحة الأمامية القادر على تغيير طريقة عمل الخوذة على غرار الوحدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا VIVE Cosmos External Tracking Mod.

وقال غراهام ويلير، مدير عام HTC VIVE في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يقدم نظام VIVE Cosmos تجربة لا تضاهى ويعد أيضاً أكثر خوذ الرأس تنوعاً حتى تاريخه، وقد واظبنا من خلاله على تطوير وتحسين التجربة الفائقة التي يوفرها عالم الواقع الافتراضي، ويأتي النظام ليفتح آفاقاً جديدة إلى هذا العالم المبتكر، ويواصل تطوره مع الاستخدام وهو مزود بمزايا التتبع من الداخل للخارج وخيارات إضافة لوحات أمامية مختلفة مستقبلاً والمحتوى غير المحدود وواجهة المستخدم الجديدة، ليوفر لعشاق الواقع الممتد طيفاً لا ينتهي من الاحتمالات المتميزة”.

المزايا التقنية

تم تصميم Vive Cosmos للتكيف مع احتياجات مستخدمي الواقع الافتراضي بسهولة ومرونة وأداء فائق، فنظام التتبع الجديد كلياً يوفر عملية تثبيت مبسطة تتيح الوصول بسرعة وسهولة إلى تقنيات الواقع الافتراضي عبر الكاميرا المزودة بستة أجهزة استشعار للتتبع الداخلي الواسع والدقيق.

يتميز النظام بدقة إجمالية قدرها 2880 × 1700 بكسل، أي بزيادة قدرها 88٪ عن نظام Vive الأصلي، ليتيح للمستخدمين نصوصاً وصوراً في غاية الوضوح، وتعمل لوحات LCD الجديدة كلياً على تقليص المسافة بين البكسلات وتسهم مع شاشات الألوان الأساسية الحقيقية بتقليص تأثير فتحة الشاشة.

ويتيح التصميم الفريد القابل للتحريك للمستخدمين إمكانية الانتقال بين الواقع والواقع الافتراضي خلال ثوان، دون اعتراض مغامرة الواقع الافتراضي التي يخوضونها، وتوفر المنظومة المريحة للمستخدمين إمكانية التمتع بتجربة واقع افتراضي لمدة أطول، فيما تمنحهم سماعات الرأس المدمجة صوتاً غامراً بالكامل.

يضم Vive Cosmos أيضاً أذرع تحكم بتصميم جديد كلياً، ترتقي بتجربة الواقع الافتراضي وتوفر للمستخدمين مزيداً من الراحة أثناء جلسات اللعب الطويلة، ويتوافق النظام أيضاً مع محول Vive اللاسلكي المخصص للراغبين بالاستمتاع بالحركة أثناء خوض تجربة الواقع الافتراضي.

لوحة الوجه الخارجية للتتبع

بفضل تصميم لوحة الوجه متعدد النماذج، تعد Vive Cosmos أكثر خوذ الرأس المخصصة لتقنيات الواقع الافتراضي تنوعاً حتى الآن، وهي مصممة لتستوعب العديد من ملحقات الجيل التالي لتغيير وظائف خوذ الرأس وتزويد المستخدمين بالقدرة على تطوير خوذهم مع مرور الوقت.

تتيح لوحة الوجه للمستخدمين مواصلة استخدام محطات Lighthouse لسيناريوهات التتبع والاستفادة من الأداء العالي لنظام Vive Cosmos استخدام Vive Cosmos External Track Mod، ويدعم النموذج الأول المتوافق مع القاعدة الأساسية منظومة الأجهزة الملحقة من Vive بما في ذلك Vive Tracker، مما يتيح للمستخدمين حرية غير مسبوقة لإضافة الملحقات عبر أذرع التحكم المخصصة لأجهزة الواقع الافتراضي.

محتوى مدمج

توفر خوذة Vive Cosmos للمستخدمين محتوى قوياً من خلال اشتراك غير محدود على Viveport Infinity لمدة 6 أشهر خلال فترة الإطلاق، ويتيح Viveport Infinity وصولاً غير محدود إلى مئات التطبيقات وألعاب الواقع الافتراضي ومقاطع الفيديو ذات التصنيف الأعلى مثل A Fisherman’s Tale وFujii وNinja Legends، إضافة إلى مقاطع فيديو متميزة من أشهر العلامات التجارية مثل GoPro وقناة ديسكفري وAnimal Planet.

وبالتزامن مع إطلاق Vive Cosmos، أضافت Viveport Infinity عناوين جديدة على غرار Doctor Who: The Edge of Time من إنتاج Maze Theory وPlaystack و BBC؛ وEleven Eleven من إنتاج Syfy؛ وBattlewake من إنتاج Survios؛ وGloomy Eyes من إنتاج Atlas V و3dar؛ و Swords of Gargantua من إنتاج Yomuneco وGumi؛ وMLB Home Run Derby من MLB.

نظام Vive Reality

يقدم نظام Cosmos تجربة مبتكرة يسهل تثبيتها وإطلاقها في عوالم الواقع الافتراضي باستخدام نظام Vive Reality الجديد، فخوذة Vive Cosmos هي أول خوذة رأس تقدم نظام Vive Reality الذي يتيح تجربة البرمجيات الجوهرية بمفهومها الجديد لمستخدمي Vive، ونظام Vive Reality عبارة عن فلسفة تصميم جديدة تماماً لتقنيات الواقع الافتراضي تتجاوز مفهوم تشغيل التطبيقات لتلامس شعور التنقل بين العوالم، وسيحتوي النظام على واجهة المستخدم المعاد تصميمها Lens للتنقل بسهولة بين تطبيقات الواقع الممتد وViveport Infinity ومنصة Origin الديناميكية الجديدة لإطلاق التطبيقات والتجارب التفاعلية، وهي قابلة للتطور مع الوقت.

ستكون Vive Cosmos متوفرة للشراء عبر الإنترنت من خلال موقع VIVE.COM وكذلك من خلال متاجر تجزئة محددة مثل “مكتبة جرير” و”إكسايت إلكترونيات الغانم” و”فيرجن ميجا ستور”.