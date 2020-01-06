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سامسونج تصنع جهاز تلفزيون لمستخدمي تيك توك

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عرضت شركة سامسونج على هامش فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 شاشة جديدة كليًا تحول اتجاهها لبث محتوى الهاتف الذكي المقترن تسمى سيرو Sero، والتي وصفتها عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية بأنها تلفزيون مصمم لجيل الهاتف المحمول.

ويأتي تلفزيون Sero بحجم 43 إنشًا وبدقة 4K، ويمكنه التبديل تلقائيًا بين الوضع الأفقي (الافتراضي) والوضع العامودي اعتمادًا على ما يتم عرضه، مما يجعل المستخدمين قادرين على مشاهدة قصص إنستاجرام ومقاطع تيك توك ومحتوى سناب شات بالإضافة إلى تسجيلات الفيديو الشخصية من الهاتف المحمول على شاشة كبيرة نسبيًا دون الحاجة إلى ظهور أشرطة سوداء على الجانبين الأيسر والأيمن.

وظهر التلفزيون الدوار سيرو Sero لأول مرة في شهر أبريل الماضي في كوريا الجنوبية، وأطلقته الشركة في شهر مايو الماضي بسعر 1630 دولارًا، لكنه اقتصر على كوريا الجنوبية، وتبعًا إلى أن الشركة تعتقد أن فكرة هذا الجهاز تستحق الطرح عالميًا، فقد عرضته الشركة وأعلنت أنه قادم إلى باقي دول العالم هذا العام.

ويرتبط إطار الجهاز الخفيف الوزن بحامل متكامل وغير قابل للإزالة يحتوي على نظام مكبر صوت بقوة 60 واط، وتشير سامسونج إلى أن الجهاز صغير الحجم بدرجة كافية ليناسب خزانة الكتب، وقال متحدث باسم سامسونج: هذا التلفزيون يناسب أي مكان بالنسبة للعملاء الذين يحاولون دمجه مع ديكور الغرفة.

ويتصل تلفزيون Sero بالهاتف عبر تقنية NFC، ويتوافق مع معيار AirPlay 2 من آبل، والذي يتيح لمالكي أجهزة آي أو إس نقل المحتوى إلى التلفزيون عبر الشبكة اللاسلكية، لكن يتعين عليهم استخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق الداعم للمساعد الصوتي بيكسبي لتبديل وضعية الشاشة يدويًا، بينما لمالكي هواتف جالاكسي استخدام أجهزتهم مع Sero بشكل فوري لبث المحتوى على الشاشة.

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ويعرض التلفزيون الصور والملصقات والمحتويات الأخرى أو الصور المرئية المصاحبة للموسيقى من خلال ميزة يطلق عليها اسم Sound Wall عندما لا يتم استخدام Sero بنشاط.

ويعد Sero أحدث إضافة من سامسونج إلى مجموعة تلفزيونات “نمط الحياة” التي تشمل Serif، المصمم ليتماشى مع جمالية غرفة المعيشة ويأتي بثلاثة أحجام هي 43 و 49 و 55 إنشًا، و The Frame، الذي يعرض الأعمال الفنية عند عدم تشغيل محتوى الفيديو ويأتي بأحجام 75 و 50 و 32 إنشًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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