القبض على اردنية قتلت زوجها طعنا في عمان

جى بي سي نيوز :- ألقت كوادر إدارة البحث الجنائي، في العاصمة عمان، اليوم الثلاثاء، القبض على امرأة قتلت زوجها إثر خلاف حصل بينهما.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد أمس لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة وسط عمان، بالعثور على شخص متوفى أمام منزله في منطقة النزهة وتبين بعد التحرك للمكان والكشف على الجثة بأن المغدور قد تعرض للطعن بواسطة أداة حادة، أدت لوفاته، وقد باشرت إدارة البحث الجنائي التحقيق في القضية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات وقع الاشتباه على زوجة المغدور، وألقي القبض عليها، وبالتحقيق معها اعترفت بقيامها بطعن زوجها بواسطة أداة حادة أثناء وجودهما داخل المنزل بعد اعتدائه عليها بالضرب إثر خلاف حصل بينهما، وجرى تحويل القضية للمدعي العام والذي قرر توقيف الزوجة 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل النساء عن تهمة القتل العمد.