أخبار عاجلة

تظاهرات في باكستان وكشمير تنديدا باغتيال سليماني -
مقتل قاسم سليماني: نعرض آخر تفاصيل العملية التي هزت الشرق الأوسط -
الفاشونيستا الكويتية غدير سلطان تثير ضجة بمكياج يظهرها ببشرة سوداء -
هل أهان المغني المصري تميم يونس المرأة بأغنية سالمونيلا؟ -
الأخبار - موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة -
قصف أمريكي على "سليماني" وطهران تتوعد بالرد -
مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تنخفض بأقل من المتوقع -
سهم "تسلا" يرتفع 4% عند مستوى قياسي جديد -
ارتفاع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات -
معتصمو ساحة التحرير ببغداد يدينون اغتيال المهندس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

القبض على اردنية قتلت زوجها طعنا في عمان

Google+ Print
القبض على اردنية قتلت زوجها طعنا في عمان القبض على اردنية قتلت زوجها طعنا في عمان

جى بي سي نيوز :-  ألقت كوادر إدارة البحث الجنائي، في العاصمة عمان، اليوم الثلاثاء، القبض على امرأة قتلت زوجها إثر خلاف حصل بينهما.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد أمس لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة وسط عمان، بالعثور على شخص متوفى أمام منزله في منطقة النزهة وتبين بعد التحرك للمكان والكشف على الجثة بأن المغدور قد تعرض للطعن بواسطة أداة حادة، أدت لوفاته، وقد باشرت إدارة البحث الجنائي التحقيق في القضية.
وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات وقع الاشتباه على زوجة المغدور، وألقي القبض عليها، وبالتحقيق معها اعترفت بقيامها بطعن زوجها بواسطة أداة حادة أثناء وجودهما داخل المنزل بعد اعتدائه عليها بالضرب إثر خلاف حصل بينهما، وجرى تحويل القضية للمدعي العام والذي قرر توقيف الزوجة 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل النساء عن تهمة القتل العمد.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الاردن : الحكم عشر سنوات على متهم بقضية سطو على بنك

الاردن : الحكم عشر سنوات على متهم بقضية سطو على بنك

احباط تهريب 73 لوحة فسيفسائية و 90 كغم من مادة المفيتتامين المخدرة عبر حدود جابر

احباط تهريب 73 لوحة فسيفسائية و 90 كغم من مادة المفيتتامين المخدرة عبر حدود جابر

الاردن : أب يقتل ابنه العشريني بالرصاص.. ويحاول الانتحار في اربد

الاردن : أب يقتل ابنه العشريني بالرصاص.. ويحاول الانتحار في اربد

60% من الأردنيين متشائمون بـ2020

60% من الأردنيين متشائمون بـ2020