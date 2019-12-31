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تسارع التضخم في تركيا قرب 12% خلال ديسمبر
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الجمعة 03 يناير 2020 05:36 مساءً
النشاط الصناعي الأمريكي ينكمش لأدنى مستوى منذ 2009
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الجمعة 03 يناير 2020 05:36 مساءً
ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات
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الجمعة 03 يناير 2020 05:36 مساءً
الاردن : الحكم عشر سنوات على متهم بقضية سطو على بنك
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الجمعة 03 يناير 2020 05:26 مساءً
نتنياهو عن اغتيال سليماني: الولايات المتحدة مارست حقها في الدفاع عن نفسها
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الجمعة 03 يناير 2020 05:20 مساءً
التلفزيون الإيراني يؤكد اغتيال قاسم سليماني
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الجمعة 03 يناير 2020 05:20 مساءً
السوق السعودي يرتفع 0.5% في أسبوع..و"الطاقة" يتراجع بالقيمة السوقية
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الجمعة 03 يناير 2020 05:08 مساءً
"داو جونز" يتراجع 220 نقطة في المستهل مع التوترات السياسية
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الجمعة 03 يناير 2020 05:08 مساءً
عملة هونج كونج تصعد لأعلى مستوى منذ 2017
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الجمعة 03 يناير 2020 05:08 مساءً
ارتفاع الأصول المشفرة بقيادة "البيتكوين كاش"
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الجمعة 03 يناير 2020 04:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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مصر
Al Nahar TV
أكلة بيتى مع مروة الشافعى | طريقة عمل باستا فلورا
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 03:12 مساءً
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