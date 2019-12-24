الذكرى السنوية الخامسة لأسر الشهيد معاذ الكساسبة

جي بي سي نيوز :- يصادف اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الخامسة لاسر الطيار معاذ الكساسبة .

ويذكرن ان ذكر تتنظيم الدولة في العراق وسوريا الارهابي والمعروف باسم " داعش " اعلن في 24 - 12 - 2014 انه اسقط ، ، طائرة تابعة للتحالف الدولي ، قرب مدينة الرقة في سوريا وأسر قائدها الكساسبة .

وولد الكساسبة بلواء عي بمحافظة الكرك في 29 مايو 1988 لأب عمل مدير مدرسة في تربية لواء قصبة الكرك وأم امتهنت التعليم أيضاً.

وأنهى دراسته الثانوية في الكرك ثم التحق بكلية الحسين الملكية للطيران الحربي وتخرج منها عام 2009.

وينتمي معاذ الكساسبة لعشائر البرارشة من عي جنوبي غرب محافظة الكرك ويسكن في الكرك.