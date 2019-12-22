اللوزي : مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في الأردن

جي بي سي نيوز :- أشاد سعادة السفير زيد مفلح اللوزي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في الدوحة، بمستوى العلاقات بين قطر والأردن في كافة المجالات، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في جميع الميادين.

وأشار إلى أن هذه العلاقات يحرص على تقويتها وتعميقها باستمرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، "حفظهما الله ورعاهما".

وشدد على أن هذين القائدين العربيين ضربا المُثل بحق، في القيادة الحديثة والحكم الصالح ووضعا أسساً صلبة لعلاقات أخوية بينية بين البلدين تتشابك فيها المصالح وتتماهى الأهداف.

جاء ذلك خلال كلمة السفير اللوزي في حفل الجالية الأردنية في الدوحة بمناسبة اليوم الوطني لقطر. وقال اللوزي: "نجتمع في هذا اليوم المبارك ومع هذا الجمع الكريم ونحن نستقبل مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا ألا وهي اليوم الوطني لبلدنا الثاني دولة قطر الشقيقة وهو اليوم الذي يستذكر فيه أهلنا وعزوتنا من أبناء قطر، بل ويستذكر فيه كل المقيمين في دوحتها الأصيلة والكريمة، وبكل الفخر والاعتزاز، تضحيات وأمجاد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه" الذي غرس بذرة التأسيس الأولى ليسطر عَبرها، تاريخ قطر الحديث وليبقى يوم توليه الحكم في الثامن عشر من ديسمبر لعام ألف وثمانمائة وثمانٍ وسبعين 1878 يوماً خالداً وعزيزاً في نفوس الجميع".

وتابع بقوله: "نستذكر أيضاً شهر يونيو عام 1995، حين تولى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظه الله ورعاه" مقاليد الحكم، ففي ذلك التاريخ المشهود، انطلقت البلاد نحو مرحلة جديدة من النهوض السياسي والاقتصادي والتعليمي والمجتمعي والثقافي وغيرها من المجالات دون استثناء، وبحيث تبوأت دولة قطر مكانة رفيعة على الصعيد العالمي.

وبذات العزيمة والإرادة ووتيرة الإنجاز المباركة، ومستلهماً حنكة وحكمة المؤسس والأمير الوالد، تمضي دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "حفظه الله" الذي أوصلَ بحكمته، وحصيفَ رأيه، وسديدَ فكره بلدنا الثاني قطر إلى ما هي عليه اليوم من تقدم وازدهار ونماء، وهو ما يبعث على الاعتزاز والفخر لهذا المستوى المتقدم من التحديث والبناء الذي بلغته دولة قطر الشقيقة في جميع المجالات".

وأوضح السفير الأردني أن العلاقات القطرية الأردنية تميزت منذ نشأتها بالأخوّة والاحترام المتبادل ومد جسور التعاون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والأمنية، لتُشكل بذلك أنموذجاً قوياً يُحتذى به. وتشهد العلاقات الثنائية حالياً المزيد من النماء والتطور والازدهار وعلى النحو الذي يخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما برعاية وتوجيه كريمين من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظهما الله.

ونبه إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تُعتبر من العلاقات المتميزة القائمة على التعاون والاحترام المتبادل، حيث يرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات وفي عدة مجالات كالتعاون في مجال التجارة والنقل البحري وتشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي وغيرها من الأطر التشريعية التي تترجم مختلف أوجه التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف: على سبيل المثال، ورغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تمر بها المنطقة، فقد حقّق التبادل التجاري بين قطر والأردن نمواً لافتاً في العام الماضي بنسبة 18%، حيث بلغ نحو 1.3 مليار ريال، فيما شهد السوق القطري دخول حوالي 175 شركة أردنية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية. ويُقدّر حجم الاستثمارات القطرية في المملكة ما يقارب (1.2) مليار دولار أمريكي، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع السياحي والمالي والقطاع العقاري.

وقال السفير الأردني: "إننا وإذ نحتفل اليوم باليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة فإنه ويسرني ويشرّفني في هذه المناسبة العظيمة باسمي شخصياً ونيابة عن أعضاء السفارة وأبناء الجالية الأردنية في دولة قطر الشقيقة أن أرفع أصدق التهاني وأعطرها إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله ورعاهما " وإلى الشعب القطري الأبي بهذه المناسبة العزيزة، سائلين الله تعالى أن يعيدها على الجميع وبلادنا ترفل في حلل من السعادة والعز في ظل قيادتها الحكيمة".

وتقدم السفير اللوزي بالشكر للكفاءات الأردنية التي تُشكّل الجالية الأردنية في دولة قطر، والتي بلغ تعدادها اليوم 56 ألفاً، لما يبذلونه من جهود صادقة وعمل دؤوب في شتى قطاعات العمل في دولة قطر الشقيقة، وما يبدونه من جديّة وانضباط وحُسن خلق، ليكونوا بذلك خير سفراء وممثلين عن الأردن، مُكتسبين بهذا الخلق الرفيع والعمل المخلص، احترام وود وتقدير الأشقاء في قطر.

وشهد الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن قطر، وقام السيد حسن نصار مدير أكاديمية دلة للسواقة بتكريم السفير اللوزي.