نتانياهو: لبنان قد يدفع ثمنا باهظا بسبب "الأداة الإيرانية"

المدينة نيوز:- رد رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، على تهديدات مسؤول إيراني في الحرس الثوري بتدمير تل أبيب، بتحذير لبنان من أي خطوة قد يقدم عليها حزب الله، حيث ستتسبب في "دفعه ولبنان ثمنا باهظا".

وقال نتانياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "سمعنا قبل عدة أيام مسؤولا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني يهدد مجددا بأن إيران ستدمر تل أبيب" ، وفق "سكاي نيوز" .

وأضاف: "وبهذا فقد كشف حقيقة بسيطة مفادها أن حوب الله هو مجرد أداة إيرانية تعمل من لبنان ضد إسرائيل".

ورغم قيام زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله بنفي تلك التصريحات، كما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، غير أن نتانياهو أوضح: "بأنه لو تجرأ حزب الله على مهاجمة إسرائيل، فهذه المنظمة والدولة اللبنانية التي تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات علينا ستدفعان ثمنا باهظا للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن كل من إيران وحزب الله اعتادا إطلاق التصريحات الكثيرة بشأن تدمير إسرائيل والقضاء عليها خلال "مدة وجيزة" منذ أن أعادت واشنطن فرض عقوبات صارمة على طهران بسبب برنامجها النووي.

وخلال العامين الأخريين قامت إسرائيل بتنفيذ العديد من الغارات الجوية التي استهدفت مصالح ومواقع لحزب الله والميليشيات الإيرانية في سوريا، وقالت إنها استطاعت منع وصول أسلحة ومعدات دقيقية لميلشيات الحزب داخل الأراضي اللبنانية.