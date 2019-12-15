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صور : عشرات الإصابات بحادث تصادم مروع على الصحراوي

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جي بي سي نيوز :-   ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك وبإسناد من مديرية إنقاذ وإسناد الجنوب تعاملت مع حادث تصادم بين قلاب وحافلة ركاب ومركبتين على الطريق الصحراوي بالقرب من مثلث الأبيض , حيث نتج عن الحادث إصابة (68) شخص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.وبيّنت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير علي العسكري ومستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الأمير زيد العسكري ومركز طبي الحسا ،ووصفت حالة الإصابات ما بين البسيطة والمتوسطة.

 

 

 

جي بي سي نيوز

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