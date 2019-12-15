ملصق يكشف عن تصميم ومواصفات هواتف جديدة من أوبو

كشف ملصق سُرب حديثًا عن مواصفات هاتفي (أوبو أي91) Oppo A91، و(أوبو أي8) Oppo A8 اللذين لم تتحدث عنهما التسريبات من قبل.

ومن الصورة المسربة يظهر أن الهاتفين (أوبو أي91)، و(أوبو أي8) يبدوان متشابهين، خاصةً فيما يتعلق بنتوء الشاشة الشبيه بقطرة الماء، ولكن يختلفان في أن (أوبو أي91) سوف يأتي مع أربع كاميرات خلفية بدلًا من ثلاث كاميرات لدى (أوبو أي8).

ويبدو أن الكاميرا الرئيسية في (أوبو أي91) سوف تأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ودعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0 باستطاعة 20 واط.

أما فيما يتعلق بمواصفات (أوبو أي8) المهمة، فهناك ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وشاشة بقياس 6.5 بوصات، وبطارية بسعة 4,230 ميلي أمبير/ساعة.

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ومع أن الملصق لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص الهاتفين، إلا أنه يؤكد تصميم هاتفي (رينو3) Reno3، و(رينو3 برو 5جي) Reno3 Pro 5G المرتقبين، إلى جانب بعض المواصفات.